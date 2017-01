Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA: 16 danh hiệu của "vua" Ronaldo

(FIFA The Best 2016) Đúng với dự đoán của mọi người, Cris Ronaldo đã trở thành chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm 2016 sau khi ẵm giải Quả bóng Vàng 2016.

Thứ Ba, ngày 10/01/2017 00:01 AM (GMT+7)

2016 – Ronaldo đoạt 16 giải thưởng cá nhân

Năm 2016 là năm mà Cristiano Ronaldo gần như độc chiếm các giải thưởng cá nhân trong năm. Anh kết thúc năm qua với 16 giải thưởng cá nhân các loại, từ những giải thưởng danh giá như Quả bóng Vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA cho đến giải thưởng của các ấn phẩm báo chí hay tổ chức độc lập ngoài bóng đá.

Danh sách 16 giải thưởng của Ronaldo

1. Quả bóng Vàng của tạp chí France Football

2. Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA

3. Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA

4. Quả bóng Vàng Club World Cup

5. Cầu thủ xuất sắc nhất của tạp chí World Soccer

6. Cầu thủ xuất sắc nhất của tờ L’Equipe

7. VĐV châu Âu xuất sắc nhất

8. Ngôi sao thể thao thế giới của tờ Eurosport

9. Cầu thủ xuất sắc nhất của tổ chức Globe Soccer

10. Cầu thủ xuất sắc nhất của tạp chí World Soccer

11. Cầu thủ xuất sắc nhất của tạp chí Four Four Two

12. Giải thưởng ESPY

13. Giải thưởng Di Stefano cho cầu thủ xuất sắc nhất La Liga của tờ Marca

14. Giải thưởng Goal 50 của trang web Goal.com

15. Giải thưởng thiện chí của Globe Soccer

16. Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của tờ El Pais (Uruguay)

Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2016: Ronaldo ăn mừng bên bạn gái xinh

Các danh hiệu được trao: + Cầu thủ nam hay nhất năm: Cristiano Ronaldo. + Cầu thủ nữ hay nhất năm: Carli Lloyd (thủ quân tuyển nữ Mỹ) + HLV nam hay nhất năm: Claudio Ranieri. + HLV nữ hay nhất năm: Silvia Neid (HLV tuyển nữ Đức) + Bàn thắng đẹp nhất năm: Mohd Faiz Subri (Penang FA) + The FIFA Fair Play Award: Atletico National. - Hội CĐV của năm: Fan Dortmund và Liverpool. - Giải thành tựu trọn đời: "Vua futsal" Falcao. - Giải Fair Play: Atletico Nacional (Colombia) - Đội hình tiêu biểu của FIFA: Neuer, Dani Alves, Pique, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Iniesta, Messi, Suarez, Ronaldo.

1h55: Cầu thủ nam hay nhất năm - CRISTIANO RONALDO

Đúng với dự đoán của mọi người, Cris Ronaldo đã vượt Messi và Griezmann để trở thành chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm 2016 sau khi ẵm giải Quả bóng Vàng. Năm vừa qua, anh vô địch Champions League và EURO.

Ronaldo trước khi lên bục nhận giải thưởng, đã hôn lên má bạn gái mới đầy âu yếm. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là người xướng tên Ronaldo.

Ronaldo đã thắng cuộc khi về nhất với tỷ lệ phiếu bình chọn là 34,54%. Xếp thứ 2 là Lionel Messi (26,42%). Trong khi đó, Antoine Griezmann về đích thứ 3 với tỷ lệ phiếu 7,53%.

Ronaldo bên bạn gái mới Georgina Rodriguez và con trai Cristiano Ronaldo Jnr

1h50: Cầu thủ nữ hay nhất năm

Cựu danh thủ Gabriel Batistuta trao giải Nữ cầu thủ hay nhất năm cho ngôi sao Carli Lloyd của tuyển nữ Mỹ.

1h40: Giải Bàn thắng đẹp nhất năm (Puskas)

Với cú đá phạt “ảo diệu” của mình, Mohd Faiz Subri đã vượt qua Neymar và Messi. Trong trận đấu giữa Penang và Pahang tại giải Malaysia Super League, tiền vệ Subri đã ghi một siêu phẩm để đời từ một tình huống cố định.

1h35: Giải thưởng thành tựu trọn đời

Giải thưởng thành tựu trọn đời được trao cho "Vua futsal" người Brazil, Falcao.

1h30: Nam HLV hay nhất năm

Vượt qua Zidane (Real Madrid) và Santos (Bồ Đào Nha), với chiến tích giúp Leicester City viết nên câu chuyện cổ tích tại Premier League mùa trước, HLV Claudio Ranieri xứng đáng được tôn vinh.

HLV Ranieri

1h15: Giải thưởng FIFA Fair Play

Giải thưởng FIFA Fair Play 2016 được trao cho CLB Atletico Nacional (Colombia). Đội bóng này đã quyết định nhường lại chức vô địch Copa Sudamericana cho Chapecoense, đội bóng Brazil không may gặp thảm họa rơi máy bay khiến gần như toàn bộ thành viên thiệt mạng khi đang trên đường đến Colombia đá trận chung kết lượt đi.

01h00: Giải "HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất năm"

Người được xướng tên là HLV Neid Silvia khi giúp ĐT nữ Đức giành HCV Olympic Rio 2016. Nhân vật lên trao giải là Frank Rijkaard, cựu danh thủ và HLV người Hà Lan từng khoác áo AC Milan và dẫn dắt CLB Barca.

00h50: Giải thưởng thứ 2 được trao là "Khoảnh khắc CĐV".

Khoảnh khắc được vinh danh là màn cổ động của CĐV Liverpool và Dortmund khi 2 đội gặp nhau trong trận tứ kết lượt về Europa League mùa trước trên sân Anfield. Ở thời điểm đó, CĐV 2 đội đã cùng hát vang bài hát "You'll never walk alone" để tưởng nhớ 96 nạn nhân của thảm họa Hillsborough.

0h40: Đội hình của năm

Thủ môn: Manuel Neuer

Hậu vệ: Dani Alves, Gerard Pique, Sergio Ramos, Marcelo

Tiền vệ: Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta

Tiền đạo: Lionel Messi, Luis Suarez, Cristiano Ronaldo

Chỉ có 7/11 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu có mặt trong buổi lễ Gala và lên nhận giải. 4 cầu thủ vắng mặt đều thuộc biên chế CLB Barcelona.

Dàn VIP tề tựu

Ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu HLV của năm - Zinedine Zidane (Real Madrid) và bà xã Veronique

HLV Santos (ĐT Bồ Đào Nha) tham dự với tư cách 1 trong 3 đề cử cho giải HLV xuất sắc nhất năm

Griezmann - Đối thủ của Ronaldo

Cựu HLV huyền thoại của MU, Sir Alex và cậu học trò cũ Dwight Yorke

"Cậu bé vàng" Diego Maradona biểu diễn tâng bóng

Tất nhiên Rô béo cũng vậy, các fan thèm khát có chữ ký của anh

HLV Ranieri tham dự sự kiện với người vợ

Và đây, Eva Longoria, nữ MC xinh đẹp của lễ trao giải đêm nay

Dàn sao Real Madrid

Cả gia đình Ronaldo tới dự

Dường như biết trước về cơ hội thắng cuộc của Ronaldo nên mẹ và các chị gái đều đã có mặt tại Zurich (Thụy Sỹ) để dự lễ trao giải. Chụp chung một bức hình trước giờ G, gia đình Ronaldo cười tươi rói.

Messi chắc chắn không đến dự lễ trao giải

Đêm nay, FIFA sẽ trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016", Messi cùng Ronaldo và Griezmann là những ứng viên cuối cùng. Thế nhưng, tiền đạo người Argentina sẽ không đến Zurich, Thụy Sỹ. Nguyên nhân đưa ra là Messi cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc tái đấu với Athletic Bilbao tại Cúp Nhà vua.

"Với việc ưu tiên chuẩn bị cho trận gặp Athletic Club, Đội bóng đã quyết định những cầu thủ được mời đến Gala "The Best" đều sẽ không tham dự. Barcelona cảm ơn FIFA cũng như Chủ tịch Gianni Infantino nhưng trận đấu với Athletic Club rất quan trọng do đó, chúng tôi muốn cầu thủ của mình được nghỉ ngơi", Barca thông báo chính thức.

Giải thưởng độc lập của FIFA

Sau 6 năm đồng hành cùng giải thưởng Quả bóng Vàng do France Football sáng lập, FIFA đã quyết định tách riêng và thành lập một cuộc bình chọn mới. Tân chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã cho ra đời giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá thế giới", gọi là FIFA The Best.

Chiếc Cúp dành cho cầu thủ xuất sắc nhất 2016

Về cơ bản, cách thức bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất cũng tương tự với Quả bóng Vàng. 50% số phiếu bầu sẽ tới từ HLV trưởng cùng đội trưởng của các ĐTQG trực thuộc FIFA. 50% còn lại sẽ tới từ lượng bình chọn trực tuyến cùng số phiếu của nhà báo được FIFA lựa chọn theo những quy định riêng.

Lễ trao giải năm nay cũng được tổ chức tại Zurich, Thụy Sỹ giống như trao Quả bóng Vàng suốt 6 năm qua.

Rộ tin Ronaldo vượt Messi, giành FIFA The Best

Phải tới 0h30 ngày 10/1 (giờ Việt Nam), đêm Gala trao giải “The Best” (Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2016) mới chính thức diễn ra. Tuy nhiên ngay từ thời điểm hiện tại, trang báo Marca đã bất ngờ hé lộ danh tính người giành chiến thắng ở hạng mục “Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm”, đó chính là Cristiano Ronaldo.

Trong khi đó, HLV Ranieri được cho sẽ thắng giải huấn luyện viên xuất sắc nhất 2016 sau khi đưa Leicester vô địch Premier League. Bên cạnh đó, 7/11 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu đang chơi bóng tại La Liga.

Xem video :Thông tin trước bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất FIFA" (Nguồn VTV):