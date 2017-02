TRỰC TIẾP bóng đá Than QN - SLNA: Duy trì phong độ

Chủ Nhật, ngày 19/02/2017 13:20 PM (GMT+7)

(Than Quảng Ninh - Sông Lam Nghệ An, 17h, 19/2, vòng 6 V-League) Than Quảng Ninh hy vọng phong độ sau kỳ nghỉ Tết của họ sẽ tiếp tục tiến bộ trước một SLNA đang gần nhóm xuống hạng.