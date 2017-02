TRỰC TIẾP bóng đá St. Etienne - MU: Mourinho chưa thể bằng Sir Alex

St. Etienne Dự kiến - Ruffier, Malcuit, Perrin, Theophile-Catherine, Pogba, Jorginho, Veretout, Pajot, Monnet-Paquet, Saivet, Hamouma MU Dự kiến - De Gea, Valencia, Smalling, Bailly, Blind, Pogba, Fellaini, Mata, Mkhitaryan, Rashford, Ibrahimovic

MU thời Mourinho chưa thể sánh bằng thời Ferguson

Rene Meulensteen, cựu trợ lý lâu năm của MU khi Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt, mới đây đã đánh giá rằng mặc dù Jose Mourinho đang làm rất tốt công việc của mình, ông chưa bắt kịp được Sir Alex Ferguson và MU của ông cũng chưa bằng MU của Fergie.

Sir Alex Ferguson

“Thể hiện của MU dưới thời Mourinho đã tiến bộ rất nhiều, họ chơi tấn công tốt hơn, dâng cao hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và tạo cơ hội nhiều hơn so với những mùa giải trước”, Meulensteen nói.

“Tuy nhiên so với phong cách tấn công rất uyển chuyển của MU khi Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt, MU hiện vẫn chưa trở lại đẳng cấp đó. Mourinho sẽ cần nhiều thời gian để tái hiện phong cách ấy”.

Meulensteen cũng tiết lộ rằng Ferguson đã từng muốn mua Henrikh Mkhitaryan cách đây 5 năm. “Tôi và ông ấy đã theo dõi băng hình của Henrikh khi còn thi đấu cho Shakhtar Donetsk. Ferguson đã nghĩ đến việc mua cậu ấy, nhưng ông ấy quyết định không mua vì nghĩ Henrikh chưa sẵn sàng”, Meulensteen giải thích.

Lý do MU đá Europa League sớm hơn thường lệ

Man Utd và St.Etienne sẽ đá sớm một ngày và ra sân cùng với 2 trận lượt đi vòng 16 đội Champions League. Nguyên nhân cho cách sắp xếp trên của UEFA là để đảm bảo vấn đề tổ chức được diễn ra suôn sẻ.

Lyon đội bóng gần kề với St.Etienne cũng có trận tiếp đón AZ Alkmaar vòng này. Vì khoảng cách giữa hai thành phố chỉ là 50km nên UEFA quyết định hai trận đấu sẽ diễn ra ở hai ngày khác nhau, đảm bảo việc di chuyển của người hâm mộ được thuận tiện. Việc Lyon được ưu tiên đá vào ngày “chính thống” của Europa League là do họ xếp trên St.Etienne mùa trước ở giải Ligue 1.

Cầu thủ St.Etienne sợ Ibra "một phép"

Cầu thủ của Saint-Etienne, Romain Hamouma đã tỏ ra sợ hãi khi biết rằng Zlatan Ibrahimovic có tên trong danh sách của MU tới Pháp.

Trong sự nghiệp của mình, Ibra đã ghi tới 17 bàn thắng vào lưới đội bóng Pháp, trong đó có hat-trick ở lượt đi giúp MU có lợi thế lớn. Chính vì lý do đó tiền vệ của Saint-Etienne, Romain Hamouma đã tỏ ra sợ hãi.

"Ibrahimovic sẽ không thi đấu đúng không?", Hamouma hỏi phóng viên và nhận được câu trả lời là "Có". Anh ấy vẫn đá à? Chết tiệt thật!".

"Tôi không có ý giễu cợt, nhưng anh ta đã ghi bao nhiêu bàn vào lưới chúng tôi rồi nhỉ? 17, phải không?. Giờ thì các bạn còn muốn tôi nói gì nữa đây".

MU tạm biệt Rooney vào thứ Ba tới

Tờ The Mirror mới đây đã “dội bom” độc giả với thông tin cho biết Wayne Rooney, sau một thời gian đáng kể là trung tâm của tin đồn về một vụ chuyển nhượng sang Trung Quốc, sẽ thực sự đặt chân tới Viễn Đông để thi đấu trong chưa đầy 1 tuần nữa.

Rooney có thể rời MU vào tuần sau

Tờ này cho biết MU đã chấp nhận vụ chuyển nhượng đưa Rooney sang Trung Quốc và mọi việc sẽ được hoàn tất xong xuôi để thương vụ được hoàn thành trước thứ Ba tuần sau, ngày là hạn chót của kỳ chuyển nhượng của giải Super League Trung Quốc.

The Mirror cho hay danh tính của đội bóng mua được Rooney vẫn là một bí ẩn. CLB Tianjin Quanjian do HLV Fabio Cannavaro dẫn dắt đã công khai sự theo đuổi của họ với “gã Shrek”, nhưng cũng chính Cannavaro nói vụ chuyển nhượng sẽ không thành do lối chơi của Rooney không hợp với CLB của ông.

Do đó, cách duy nhất để fan MU biết vụ chuyển nhượng này có thật hay không là chờ tới hết thứ Ba tuần sau. Điều đó có thể xảy ra, bởi nếu ở lại Rooney cũng khó mà được thi đấu thường xuyên.

Thông tin bên lề: - St. Etienne và MU mới gặp nhau đúng 1 lần trong lịch sử, đó chính là ở trận lượt đi vòng 1/16 Europa League mùa này khi MU thắng 3-0 ở Old Trafford. - Đội bóng bị Zlatan Ibrahimovic chọc thủng lưới nhiều nhất chính là St. Etienne khi siêu sao người Thụy Điển đã có đến 17 lần ghi bàn trong 14 trận gặp đối thủ này. Ibra cũng đã có 20 bàn trên tất cả cả các mặt trận cho MU mùa này và ghi 18 bàn trong 20 trận gần nhất cho “Quỷ đỏ”. - Ở 5 trận gần nhất, St. Etienne thắng 2, thua 3. Cũng từng ấy trận, MU thắng 4, hòa 1.

Video trận lượt đi giữa MU và St. Etienne ở vòng 1/16 Europa League năm nay: