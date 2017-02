TRỰC TIẾP bóng đá MU - Hull: Đừng mơ có lần hai

Thông tin lực lượng: MU: Bailly trở về từ CAN 2017 và sẵn sàng đá chính Hull City: Henriksen, Odubajo, Will Keane chấn thương; Elmohamady dự CAN 2017 Thông tin bên lề MU bất bại 9 lần đối đầu Hull gần nhất tại Premier League (thắng 8) MU đang có chuỗi bất bại dài nhất Premier League mùa này (13 trận) Wayne Rooney ghi 7 bàn thắng cùng 4 kiến tạo sau 7 lần gặp Hull tại Premier League. MU thắng 63 trận Premier League diễn ra ngày thứ Tư trong lịch sử, nhiều hơn bất kỳ đội nào.