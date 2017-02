“Trò hề” rúng động bóng đá VN: Đội trưởng Long An xin thông cảm

Đội trưởng Quang Thanh của CLB Long An lên tiếng sau “trò hề” trên sân Thống Nhất.

Thứ Ba, ngày 21/02/2017 11:52 AM (GMT+7)

Sau màn “diễn trò” của các cầu thủ Long An trên sân Thống Nhất ở trận đấu với CLB TP HCM thuộc vòng 6 V-League 2017, bên cạnh thủ thành Minh Nhựt bị chỉ trích nặng nề với hành động phi thể thao quay lưng lại khi bắt phạt đền, đội trưởng Huỳnh Quang Thanh cũng được cho là một trong những cầu thủ phản ứng trọng tài Nguyễn Trọng Thư mạnh mẽ nhất, kêu gọi đồng đội “đình công”.

Quang Thanh thay mặt CLB Long An nhận lỗi sau sự cố trên SVĐ Thống Nhất

2 ngày sau những “trò lố” làm rúng động làng bóng Việt Nam, Huỳnh Quang Thanh đã có những chia sẻ với truyền thông về nguyên do dẫn đến các hành động của cầu thủ Long An.

Quang Thanh chia sẻ: “Sau trận đấu, chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Hành động của chúng tôi hoàn toàn sai, và chúng tôi nhận lỗi. Tôi nhận thức bản thân là đội trưởng mà không đôn đốc anh em, ngăn cản hành động xấu xí đó.

Về tình huống Long An bị thổi phạt đền, chúng tôi hỏi trọng tài Trọng Thư thì ông ấy nói đó là nhận định của ông ấy. Bao nhiêu người thấy đó là tình huống không rõ ràng. Nếu rõ ràng có lẽ chúng tôi không có phản ứng như vậy. Nhưng trọng tài thổi phạt đền rồi thì chúng tôi phải chịu.

Phản ứng đó là do chúng tôi bị dồn ép cảm xúc từ mấy trận trước rồi. Chúng tôi bức xúc quá vì gần như trận nào cũng bị ép, thổi phạt đền nên phản ứng lại. Đến thời điểm này, chúng tôi đã nhìn nhận ra lỗi của mình.”

Cựu tuyển thủ Việt Nam, đội trưởng CLB Long An lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và xin VFF “giơ cao đánh khẽ” với đội bóng: “Bây giờ, chúng tôi không nói trước được mức án kỷ luật dành cho mình như thế nào, tất cả giờ phải chờ VFF quyết định.

Theo cựu tuyển thủ quốc gia, tình huống phản ứng của các cầu thủ hoàn toàn bộc phát

Chúng tôi cũng mong các chú, các bác ở VFF, VPF thông cảm. Do tính chất trận đấu quá căng thẳng, sống còn. Tình huống phản ứng của chúng tôi hoàn toàn bộc phát. Mong các bác, các chú xem xét đưa ra mức án như thế nào phù hợp cho mọi chuyện em dịu, qua đi.”

Sáng 21/2, toàn đội Long An đã hội quân trở lại ở Thị trấn Bến Lức (Long An) sau 1 ngày được xả trại. Trước khi bước vào buổi tập nhẹ, CLB Long An đã tổ chức họp nội bộ để kiểm điểm những người liên quan đến hành động đáng xấu hổ ở trận đấu với CLB TP HCM.

Quang Thanh chia sẻ thêm: “Sáng nay, CLB có tổ chức họp và lãnh đạo CLB, Ban huấn luyện, đội trưởng, đội phó nhận trách nhiệm và rút kinh nghiệm. Anh em trong đội hiện giờ rất đoàn kết, động viên vượt qua khó khăn. Đây là bài học lớn với mỗi cầu thủ, đội bóng. Thay mặt CLB, anh em cầu thủ, tôi xin chân thành xin lỗi khán giả, CĐV Long An, người hâm mộ bóng đá Việt Nam”.