Tin HOT bóng đá tối 26/3: MU bất ngờ dính “virus FIFA”

Thứ Hai, ngày 26/03/2018 00:15 AM (GMT+7)

Điểm tin bóng đá Sự kiện:

Bản tin cập nhật HOT bóng đá tối 26/3: MU bất ngờ dính “virus FIFA”. Jose Mourinho không ngán bất kỳ ai. Ngoài ra còn một số thông tin đáng chú ý khác.

MU bất ngờ dính “virus FIFA”. Đội bóng Manchester đã trở thành nạn nhân tiếp theo của “virus FIFA”, với trường hợp của tiền vệ trẻ Scott McTominay. Theo thông báo mới nhất từ liên đoàn bóng đá Scotland cũng như MU, McTominay đã dính chấn thương và không thể tham gia trận giao hữu với Hungary. Anh cũng ngay lập tức được trả về CLB.

McTominay

Jose Mourinho không ngán bất kỳ ai. Trước trận đấu giữa MU và Swansea tại vòng 32 Premier League, HLV Carlos Carvalhal của đội khách đã có những lời có cánh dành cho Jose Mourinho. “Jose là mẫu người thích va chạm và luôn sẵn sàng đối đầu với bất kì ai. Tôi thì ngược lại, luôn muốn tránh xa những cuộc chiến bên lề sân cỏ và tập trung vào trận đấu để giành chiến thắng.”

Wenger không muốn bị phân biệt tuổi tác. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV 68 tuổi đã đáp trả những lời chỉ trích, rằng ông cực kỳ khó chịu với những tuyên bố cho rằng tuổi tác của ông là nguyên nhân khiến Arsenal chơi kém. “Nhìn chung, khi bạn già đi, điều đó sẽ trở thành một sự phân biệt tuổi tác. Thú thực, tôi cảm thấy khó chịu với việc chăm sóc hình ảnh của bản thân. Tôi đã dành cả cuộc đời của mình để làm việc, với suy nghĩ bạn là ai quan trọng hơn là trông bạn như thế nào.”

Barca chọn “bộ tứ” mới sau mùa giải. Sau khi mùa bóng kết thúc, ban lãnh đạo Barca sẽ phải bổ nhiệm 2 cầu thủ mới vào "bộ tứ quyền lực" gồm đội trưởng và 3 đội phó. Nếu như Iniesta ra đi, Messi sẽ là đội trưởng và những ứng viên hàng đầu cho vai trò đội phó trong "bộ tứ quyền lực" gồm tiền đạo Luis Suarez, hậu vệ trái Jordi Alba và thủ môn Marc-Andre ter Stegen. Đây là những ngôi sao có ảnh hưởng và đóng góp rất lớn cho thành tích thi đấu của Barca.

Chelsea chia tay 6 cầu thủ. Cùng với tương lai không chắc chắn của HLV Antonio Conte, một vài trụ cột của Chelsea cũng sẽ nói lời chia tay CLB mùa hè này. Trong số này, David Luiz, Cahill, Fabregas là những cái tên nhiều khả năng ra đi nhất vì không cống hiến được nhiều. Trong khi đó, Marcos Alonso, Eden Hazard và Thibaut Courtois dù không phải hàng “hết date”, nhưng họ đang được các đội bóng lớn theo đuổi sát sao nên cũng có nguy cơ rời khỏi Stamford Bridge.

Real tan mộng với "Đại bàng" Lewandowski: Real chấp nhận chi 100 triệu euro và cũng đã phần nào xuôi dòng nhưng cuối cùng Lewandowski lật kèo, quyết định tiếp tục gắn bó với Bayern. Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge vừa thông báo, chân sút người Ba Lan chắc chắn 100% sẽ ở lại.

Beckham gây sốc, mời Ancelotti về làm HLV: Đầu năm nay, David Beckham đã chính thức hoàn tất mọi thủ tục để thành lập CLB bóng đá Miami MLS, qua đó trở thành đội bóng thứ 25 có mặt ở giải nhà nghề Mỹ. Theo kế hoạch, Miami MLS của Beckham sẽ chính thức tham gia MLS từ mùa giải 2020. Ngay từ bây giờ, cựu đội trưởng Anh đã tìm cách biến họ trở thành đội bóng mạnh nhất giải, đặc biệt là muốn mời HLV Ancelotti.

Liverpool lại tính phá kỷ lục chuyển nhượng: Theo Bild, Hè tới Liverpool sẽ tiếp tục nâng cấp hàng công bằng việc chiêu mộ tiền đạo Timo Werner của Leipzig. Để thuyết phục đương kim á quân Bundesliga nhả người, "The Reds" dự chi khoảng 87 triệu bảng. Có nguồn tin lại cho rằng, Liverpool dường như chuẩn bị tương lai có thể mất Salah.

Ibrahimovic nói về việc dự World Cup 2018: Ibrahimovic tự tin khẳng định rằng ĐT Thụy Điển luôn rộng cửa chào đón anh trở lại thi đấu ở World Cup 2018 dù đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Tuy vậy, lão tướng 36 tuổi này vẫn chưa đưa ra quyết định. Anh vừa rời MU, gia nhập giải nhà nghề Mỹ.

Fabregas muốn trở lại Arsenal: Trước báo giới, tiền vệ Cesc Fabregas không ngần ngại khẳng định sẵn sàng trở lại khoác áo Arsenal sau này nếu có cơ hội. Tuy nhiên, không ít fan Arsenal phản đối vì vẫn rất giận do tiền vệ TBN chia tay Pháo thủ trở lại Barca năm 2011 sau 8 năm gắn bó. Điều khiến các CĐV Arsenal tức giận hơn cả là Fabregas đã gia nhập đại kình địch của "Pháo thủ" ở London, Chelsea.

Premier League phản đối VAR: Vào ngày 13/4 tới, các CLB Premier League sẽ nhóm họp để biểu quyết xem có sử dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) ở mùa giải tới hay không. Quyết định chưa được đưa ra nhưng theo Mirror, nhiều CLB đã phản đối ý tưởng này.

SAO Man City tốc độ nhanh nhất Premier League. Số liệu thống kê mới đây từ Premier League cho biết Leroy Sane, cầu thủ chạy cánh đang khoác áo Man City, là cầu thủ có tốc độ nhanh nhất của giải Ngoại hạng Anh ở mốc 35,48km/h. Trong top 10 còn có sự xuất hiện của Patrick Van Aanholt (Crystal Palace) ở vị trí thứ hai, lần lượt sau đó là Moussa Sissoko (Tottenham), Antonio Rudiger (Chelsea), Kyle Walker (Man City), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Oliver Burke (West Brom), Kiko Femenia (Watford), Laurent Koscielny (Arsenal) và Jamie Vardy (Leicester).

Leroy Sane

Courtois phản pháo Van Gaal. Thủ môn Thibaut Courtois của Chelsea mới đây đã lên tiếng phản bác sau khi bị HLV Louis Van Gaal coi là lý do khiến Chelsea bị Barcelona loại ở Champions League. “Tôi không nghĩ Louis Van Gaal biết bất cứ điều gì về các thủ môn. Tôi đã đối đầu Messi nhiều lần và đây không phải lần đầu tôi bị anh ta sút qua khe chân. Với chiều cao của mình đó là điểm yếu lớn nhất của tôi, nhưng không có cách nào khác tránh được”, Courtois nói.

“Salah làm fan Liverpool quên Coutinho”. Cựu danh thủ Terry McDermott mới đây đã bình luận rằng mùa giải của Mohamed Salah khiến anh chiếm một vai trò hết sức quan trọng cho Liverpool không khác gì tiền đạo huyền thoại Kenny Dalglish trước đây. “Salah khiến mọi người quên đi Coutinho và tôi chưa từng thấy một cầu thủ nào có ảnh hưởng như vậy ngoài Kenny Dalglish”, McDermott nói.

“ĐT Đức đã quên chiến thắng 7-1”. ĐT Đức sẽ gặp ĐT Brazil vào đêm thứ Ba tới đây và tiền vệ Illkay Gundogan cho biết chiến thắng lịch sử 7-1 của Đức trước Brazil ở bán kết World Cup 2014 đã không còn ý nghĩa gì lúc này. “Tuyển Brazil của hiện tại hoàn toàn không hề giống của 4 năm trước, họ là một ứng cử viên vô địch World Cup”, Gundogan bình luận.

Emre Can chỉ ở lại với lương 200.000 bảng/tuần. Tờ The Mirror (Anh) cho biết để Emre Can đồng ý gia hạn hợp đồng và từ chối những lời mời từ Juventus hay Man City, Liverpool sẽ phải chào mời anh một mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần. Đây sẽ là mức thu nhập cao nhất trong bảng lương hiện tại của Liverpool, hiện đang tạm giữ bởi mức 150.000 bảng/tuần của trung vệ Virgil Van Dijk mới gia nhập.