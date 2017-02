Tin HOT bóng đá sáng 6/2: Arsenal gây sốc với Carrick

Thứ Hai, ngày 06/02/2017 00:16 AM (GMT+7)

Arsenal gây sốc với Carrick: Mới đây, có thông tin cho rằng HLV Mourinho không muốn giữ Carrick, cho dù tiền vệ 35 tuổi sẵn sàng giảm lương để ở lại Old Trafford.

Chính vì thế, the The Sun, phía Arsenal lại sẵn sàng đón Carrick sau khi tiền vệ này hết hợp đồng với “Quỷ đỏ” vào mùa hè tới theo dạng chuyển nhượng tự do.

Arsenal sẵn sàng đón Carrick

“Wenger sẽ gia hạn hợp đồng với Arsenal”: Đó là nhận xét của cựu hậu vệ Martin Keown về tương lai của ông thầy cũ Wenger.

Theo Keown, do Arsenal thiếu phương án dự phòng (tìm người thay thế) nên “Giáo sư” sẽ được gia hạn thêm 12 tháng so với bản hợp đồng hiện tại, nhưng đây sẽ là bản giao kèo cuối cùng giữa 2 bên.

Terry muốn làm HLV Chelsea cùng Lampard: Đội trưởng của Chelsea sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải năm nay và nhiều khả năng anh sẽ ra đi.

Tuy nhiên, Terry cho biết sau khi treo giày, anh muốn một ngày nào đó trở lại Stamford Bridge để làm HLV của “The Blues”, đồng thời ước mơ cùng được làm việc với người đồng đội cũ Lampard.

Douglas Costa sẵn sàng tới Anh hoặc Trung Quốc: Do mới chỉ có 8 lần ra sân từ đầu tại Bundesliga ở mùa giải năm nay, cầu thủ chạy cánh người Brazil đang tỏ ra chán nản và tỏ ý muốn rời Bayern.

Costa cho biết, anh đang xem xét khả năng rời sân Allianz Arena vào mùa hè tới và điểm đến có thể là Anh hoặc Trung Quốc.

Dortmund có tân binh: Đội bóng vùng Ruhr thông báo, họ đã chiêu mộ thành công trung vệ Omer Toprak từ Leverkusen với giá 12 triệu euro.

Omer Toprak sẽ chuyển tới chơi tại sân Signal Iduna Park vào mùa hè tới cùng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.