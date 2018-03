Tin HOT bóng đá sáng 26/3: SAO Man City nhanh nhất Premier League

Thứ Hai, ngày 26/03/2018 00:15 AM (GMT+7)

Bản tin bóng đá sáng 26/3: Leroy Sane là cầu thủ nhanh nhất Premier League, Courtois phản bác Van Gaal, và một số thông tin đáng chú ý khác.

SAO Man City tốc độ nhanh nhất Premier League. Số liệu thống kê mới đây từ Premier League cho biết Leroy Sane, cầu thủ chạy cánh đang khoác áo Man City, là cầu thủ có tốc độ nhanh nhất của giải Ngoại hạng Anh ở mốc 35,48km/h. Trong top 10 còn có sự xuất hiện của Patrick Van Aanholt (Crystal Palace) ở vị trí thứ hai, lần lượt sau đó là Moussa Sissoko (Tottenham), Antonio Rudiger (Chelsea), Kyle Walker (Man City), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Oliver Burke (West Brom), Kiko Femenia (Watford), Laurent Koscielny (Arsenal) và Jamie Vardy (Leicester).

Courtois phản pháo Van Gaal. Thủ môn Thibaut Courtois của Chelsea mới đây đã lên tiếng phản bác sau khi bị HLV Louis Van Gaal coi là lý do khiến Chelsea bị Barcelona loại ở Champions League. “Tôi không nghĩ Louis Van Gaal biết bất cứ điều gì về các thủ môn. Tôi đã đối đầu Messi nhiều lần và đây không phải lần đầu tôi bị anh ta sút qua khe chân. Với chiều cao của mình đó là điểm yếu lớn nhất của tôi, nhưng không có cách nào khác tránh được”, Courtois nói.

“Salah làm fan Liverpool quên Coutinho”. Cựu danh thủ Terry McDermott mới đây đã bình luận rằng mùa giải của Mohamed Salah khiến anh chiếm một vai trò hết sức quan trọng cho Liverpool không khác gì tiền đạo huyền thoại Kenny Dalglish trước đây. “Salah khiến mọi người quên đi Coutinho và tôi chưa từng thấy một cầu thủ nào có ảnh hưởng như vậy ngoài Kenny Dalglish”, McDermott nói.

“ĐT Đức đã quên chiến thắng 7-1”. ĐT Đức sẽ gặp ĐT Brazil vào đêm thứ Ba tới đây và tiền vệ Illkay Gundogan cho biết chiến thắng lịch sử 7-1 của Đức trước Brazil ở bán kết World Cup 2014 đã không còn ý nghĩa gì lúc này. “Tuyển Brazil của hiện tại hoàn toàn không hề giống của 4 năm trước, họ là một ứng cử viên vô địch World Cup”, Gundogan bình luận.

Emre Can chỉ ở lại với lương 200.000 bảng/tuần. Tờ The Mirror (Anh) cho biết để Emre Can đồng ý gia hạn hợp đồng và từ chối những lời mời từ Juventus hay Man City, Liverpool sẽ phải chào mời anh một mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần. Đây sẽ là mức thu nhập cao nhất trong bảng lương hiện tại của Liverpool, hiện đang tạm giữ bởi mức 150.000 bảng/tuần của trung vệ Virgil Van Dijk mới gia nhập.