Thủ môn CLB Long An: Cấm thi đấu 2 năm là giết tôi rồi

Nguyễn Minh Nhựt “chới với” khi nghe tin bị cấm thi đấu 2 năm sau “trò hề” trong trận TP HCM – Long An.

Sự kiện: Đội Long An phản ứng trọng tài đầy kỳ lạ

Thứ Tư, ngày 22/02/2017 00:01 AM (GMT+7)

Video thủ môn Minh Nhựt xin tha thứ:

Tối 21/2, Ban kỷ luật VFF đã chính thức công bố án phạt dành cho các thành viên CLB Long An sau “trò hề” ở trận đấu với CLB TP HCM thuộc vòng 6 V-League 2017. Đáng chú ý, ngoài các khoản phạt tiền, ông Võ Thành Nhiệm – cựu chủ tịch CLB Long An bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 3 năm.

Minh Nhựt nhận án cấm thi đấu 2 năm từ VFF

Ông Ngô Quang Sang – cựu HLV trưởng CLB Long An (vừa bị cách chức) bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 3 năm. Thủ thành Nguyễn Minh Nhựt và Huỳnh Quang Thanh đều bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 2 năm.

Sau khi chính thức nhận thông tin bị cấm thi đấu 2 năm, thủ thành Minh Nhựt đau xót chia sẻ với chúng tôi: “Thực sự, tôi giật mình và chới với khi biết mình bị cấm thi đấu 2 năm liền. Án phạt như vậy khác nào giết tôi rồi. Đây là mức án quá nặng đối với tôi. Tôi ký hợp đồng 1 năm với Long An, mà giờ VFF cấm 2 năm thì đội bóng nào dám nhận tôi nữa.

Hiện tại tôi bối rối vô cùng và chưa biết phải làm sao bây giờ nữa. Đời cầu thủ ngắn lắm mà anh em chúng tôi bị cấm vậy coi như sự nghiệp chấm dứt từ đây. Tôi chỉ nghĩ rằng mình hay anh Quang Thanh bị cấm thi đấu 3-5 trận chứ không tưởng tượng cả 2 đều bị cấm thi đấu 2 năm như vậy.”

Ngoài ra, Minh Nhựt cũng mong Ban kỷ luật VFF xem xét lại về mức án kỷ luật của mình: “Rõ ràng đó là tình huống xuất phát từ sai lầm của trọng tài. Chúng tôi phản ứng như vậy do không kiểm được soát bản thân chứ không chủ ý từ đầu. Xin Liên đoàn bóng đá Việt Nam xem xét giảm hình phạt cho tôi cũng như đồng đội Quang Thanh.”

Trong khi vừa từ Hà Nội bay vào TP HCM thì hay tin CLB Long An bị VFF phạt nặng sau những hành động đáng xấu hổ ở trận đấu với CLB của Công Vinh, ông Võ Thành Nhiệm – cựu chủ tịch CLB Long An cảm thấy vô cùng bức xúc. Theo ông Nhiệm, VFF đã đưa ra những án phạt thật nặng với CLB Long An nhưng lại không đả động đến việc xem xét kỷ luật trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

Sự nghiệp của Quang Thanh coi như kết thúc với án phạt cấm thi đấu 2 năm

Bên cạnh đó, ông Nhiệm cũng cho rằng mức án phạt dành cho 2 cầu thủ Minh Nhựt và Quang Thanh quá nặng, khiến 2 cầu thủ này mất cả “nồi cơm của gia đình”. Bầu Nhiệm nói: “Hiện tại, tôi không còn là chủ tịch CLB Long An nhưng với tư cách cá nhân, tôi nghĩ VFF đã đưa ra án phạt thật nặng với CLB Long An nhưng còn trọng tài sao không thấy bị kỷ luật gì vậy? Trọng tài không có lỗi gì hay sao?

Vai trò cá nhân tôi thì bản án VFF đưa ra như vậy quá cao. Từ xưa giờ, CLB Long An làm bóng đá sạch, cao thượng, không dính tì vết gì hết. Do bốc đồng xảy tới sự việc này, từ bản thân tôi, Ban huấn luyện hay cầu thủ đều đã có sự ăn năn hối cải. Nhưng cuối cùng vẫn bị phạt quá nặng như vậy.

Với bản thân tôi cũng như HLV Ngô Quang Sang, án phạt cấm 3 năm có thể chẳng sao cả. Nhưng với cầu thủ, coi như kết thúc sự nghiệp luôn rồi. Ban đầu, theo dự đoán của tôi, trong trường hợp nặng nhất thì Minh Nhựt bị cấm thi đấu đến hết mùa giải thôi. Còn Quang Thanh chắc cũng chỉ bị cấm 3-5 trận. Án phạt dành cho họ lại nặng quá sức tưởng tượng. Quá tội cho cầu thủ, họ còn nuôi gia đình, giờ cấm 2 năm họ làm gì để nuôi sống gia đình.”

Sau cùng, ông Nhiệm cho biết CLB Long An có quyết định kháng án kỷ luật của VFF hay không còn phụ thuộc vào Hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An, quyền chủ tịch Nguyễn Môn. Nhưng “Theo quan điểm của tôi, VFF hay VPF có xem xét cho CLB Long An bổ sung người hay không chứ giờ toàn trụ cột đội bóng bị cấm thi đấu như vậy thì còn người đâu nữa mà chơi”.