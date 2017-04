Sau Messi - Ronaldo: Quả bóng Vàng sẽ về tay Neymar?

Neymar có thể rời Barca vì Messi mới Mặc dù vẫn chơi hay nhưng có một thực tế là Neymar đã không còn bùng nổ như 2 mùa trước. Anh bị xem là một phần nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Barcelona ở mùa giải này. Trong khi đó, Paulo Dybala lại đang thể hiện phong độ chói sáng cùng Juventus. Hơn thế, trong giai đoạn Messi sa sút phong độ, Neymar lại đặt tham vọng xâm lấn vai trò người dẫn dắt lối chơi của Barca. Hệ quả là tiền đạo người Brazil đánh thức một con mãnh thú đang ngủ say. Messi kể từ trận gặp Sevilla đến Siêu kinh điển vừa qua chơi bóng như thể ở tuổi đôi mươi vậy. Trong khi đó, Neymar thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực, trượt dài cả về phong độ lẫn tinh thần trách nhiệm với đội bóng. Đó là lý do truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, nếu HLV mới của Barcelona yêu cầu, Barcelona sẵn sàng bán Neymar cho các đội bóng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Vị trí mà ngôi sao người Brazil bỏ lại có thể được khỏa lấp bằng Dybala. Dybala không chỉ có phong độ tốt, khả năng bứt lên trở thành siêu sao hàng đầu thế giới, mà quan trọng hơn cậu em út của ĐT Argentina rất được lòng anh cả Messi. Còn nhớ lần Dybala bị đuổi ngay trong ngày ra mắt ĐTQG tháng 9/2015, Messi đã ra sức an ủi cậu em. Kể từ đó hết lòng giúp đỡ Dybala trong những lần thi đấu cho “Albiceleste”. Với bản thân Neymar, ra đi cũng có thể là tốt hơn cho cầu thủ người Brazil. Ở Nou Camp, anh sẽ phải làm kép phụ cho Messi trong nhiều năm nữa nếu nhìn vào phong độ của “La Pulga” mùa này. Neymar với tham vọng trở thành số 1 thế giới, chắc chắn không muốn phải sống trong thảm cảnh ấy nữa, khi mà anh cũng đã bước sang tuổi 25.