Thứ Sáu, ngày 29/12/2017 06:23 AM (GMT+7)

Màn trình diễn của Alexis Sanchez trước Crystal Palace

Wenger san bằng kỷ lục của Sir Alex

Với trận thắng Crystal Palace vừa qua, HLV Wenger đã chính thức san bằng cột mốc 810 trận cầm quân tại giải Ngoại hạng của Sir Alex Ferguson.

Tuy nhiên xét về mặt thành tích sau 810 trận cầm quân, cựu chiến lược gia của MU đạt thành tích tốt hơn hẳn "Giáo sư" người Pháp. Cụ thể, sau 810 trận, Ferguson giúp MU giành 528 trận thắng, ghi 1.627 bàn, lọt lưới 703 bàn, giành 13 chức vô địch và có 11 lần đoạt giải HLV xuất sắc nhất mùa bóng. Về phần mình, Wenger giúp Arsenal giành 468 trận thắng, ghi 1.524 bàn, lọt lưới 781 bàn, giành 3 chức vô địch và có 3 lần đoạt giải HLV xuất sắc nhất mùa giải.

Fan tức giận nghi ý đồ Sanchez mưu phản

Arsenal đánh bại Crystal Palace 3-2 trong trận đấu thứ 810 của Arsene Wenger trên cương vị HLV trưởng ở Premier League, sánh ngang kỷ lục của Sir Alex Ferguson tại MU. Nhưng điều đáng nói nhất sau trận đấu là các fan Arsenal tỏ ra không bằng lòng về Alexis Sanchez.

Chứng kiến Sanchez lập cú đúp khiến nhiều fan Arsenal bất bình

Chỉ vài ngày nữa thôi là thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa và Sanchez, với chỉ 6 tháng còn lại trong hợp đồng với Arsenal, có thể tự do đàm phán với bất cứ CLB nào để gia nhập vào mùa hè 2018. Phong độ của Sanchez đầu mùa giải đã không tốt, nhưng sự tỏa sáng bất ngờ gần đây của tiền đạo người Chile đến ngay trong lúc những tin đồn liên hệ anh với Man City hay Paris Saint-Germain xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt báo.

Sanchez ghi một cú đúp trong vòng 4 phút để Arsenal dẫn 3-1 và dù Palace rút ngắn 2-3 ở phút 89, 3 điểm đã được thầy trò Wenger bảo toàn. Sanchez đã ghi được 6 bàn trong 9 trận gần nhất, một tin vui cho Arsenal trong cuộc đua vào top 4, nhưng cũng đồng thời khẳng định cho các fan rằng Sanchez chỉ đang đá hay để sớm được Man City hay PSG ký hợp đồng.

Trong phòng họp báo sau trận, Wenger đã buộc phải nói về vấn đề này khi được một phóng viên đề cập. “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự tận tâm của cậu ấy, nhưng khi một cầu thủ đang có vấn đề về hợp đồng và đột nhiên thi đấu hay, tất yếu anh ta sẽ bị nghi ngờ”, ông nói.

“Tôi không sợ mất Alexis trong tháng 1, còn về việc cậu ấy sẽ đàm phán với ai là điều chưa thể biết vào lúc này. Tôi sẽ không nhắc lại chuyện này thêm nữa cho tới khi có diễn biến mới”.

Báo giới nhiệt liệt ca ngợi Wilshere

Jack Wilshere đã trải qua một thời gian rất dài vật lộn với chấn thương và bị cho mượn. Nhưng ở trận gặp Crystal Palace, Wilshere đã lại chứng tỏ giá trị của mình. Anh hiếm khi mất bóng và chuyền bóng rất chuẩn xác, trong đó có một đường chuyền vượt tuyến để Alexis Sanchez ghi bàn đưa Arsenal dẫn 3-1.

Wilshere hiện vẫn chưa ký hợp đồng mới cho Arsenal nhưng báo giới Anh đã bình luận rằng đây là lúc Arsenal phải nhanh chóng có được chữ ký gia hạn của tiền vệ mới 25 tuổi.

Bài viết của Goal thúc giục Arsenal - Wenger gia hạn với Wilshere

Tờ The Guardian có bài viết của ký giả Jacob Steinberg có mặt tại sân Selhurst Park đã viết: “Sự kỷ luật và tinh tế của một Jack Wilshere đang trỗi dậy trở lại đang mang đến những sắc thái mới cho Arsenal ”. Trong khi đó Goal.com thì giật tít: “Thôi nào Arsene, hãy cho Wilshere thấy tiền”, nhại theo câu nói “Show me the money” trong phim Jerry Maguire.

Màn trình diễn của Jack Wilshere trước Crystal Palace