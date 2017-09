Thứ Năm, ngày 07/09/2017 10:05 AM (GMT+7)

Wayne Rooney bị bắt giữ vào hôm thứ Sáu vừa qua do có hành vi lái xe trong lúc say xỉn. Việc lái xe trong lúc đang say không phải là lần đầu với Rooney và cũng không phải lần đầu anh bị bắt gặp trong tình trạng hơi rượu nồng nặc, nhưng chiếc xe mà Rooney lái lại là một vấn đề khác.

Rooney bị phát hiện có dan díu với Laura Simpson

Nguồn tin của cảnh sát cho biết chiếc xe Rooney lái khi bị cảnh sát tạm giữ thuộc về một người phụ nữ mang tên Laura Simpson, và ở thời điểm Rooney bị cảnh sát chặn lại thì người phụ nữ này cũng đang ở trong xe. Rooney đã gặp Simpson trước đó trong một hộp đêm ở Liverpool.

Ở thời điểm sự cố này diễn ra, vợ của Rooney là cô Coleen cùng 3 người còn đang đi nghỉ hè tại Mallorca, Tây Ban Nha. Điều này khiến dư luận được phen đồn ầm lên rằng Rooney tranh thủ lúc vợ mình, người đang có bầu đứa thứ 4, vắng mặt để đi “tòm tem” gái lạ.

Mà không chỉ gái lạ đơn thuần, Laura Simpson còn được cho là một người thường xuyên góp mặt tại các bữa tiệc và không ít lần dan díu với các cầu thủ bóng đá. Khi danh tính bị nhận diện trong vụ Rooney bị bắt, Laura Simpson sau đó đã nói trên báo chí rằng mình còn có thể tiết lộ nhiều chuyện kín khác.

“Tôi có thể cho các anh biết thêm nhiều câu chuyện nữa. Hãy giới thiệu tôi tới Harry Styles (nam ca sĩ của nhóm One Direction) và đổi lại tôi sẽ cung cấp mọi tình tiết giữa tôi với các cầu thủ bóng đá khác”, Laura Simpson nói cho tờ Daily Mail.

“Tất cả các cầu thủ đều như nhau và tôi có thể kể cho quý vị nghe chuyện về các ngôi sao cả mới nổi lẫn thành danh. Họ đều chỉ ham muốn một thứ mà thôi”.

Tờ Daily Star thậm chí còn tiết lộ Simpson cách đây hơn 1 tuần đã gặp Rooney trong lúc cầu thủ của Everton gặp gỡ đồng đội cũ ở MU trước đây là Wes Brown. Coleen Rooney được cho là đã biết sự việc này và gọi điện đòi Simpson nói rõ sự tình, thậm chí sau đó còn định tháo chiếc nhẫn cưới cũng như đòi Rooney phải nói thật mọi bí mật còn che giấu.