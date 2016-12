Ronaldo tiếp tục thống trị thêm giải thưởng danh giá

Cách đây ít giờ, lễ trao giải Globe Soccer Awards - sự kiện thường niên vinh danh các nhân vật có đóng góp to lớn cho bóng đá thế giới trong năm đã diễn ra tại Dubai (UAE). Đây là năm thứ 7, giải thưởng được EFAA (Hiệp hội những người đại diện của cầu thủ) và ECA (Hiệp hội các CLB châu Âu) phối hợp tổ chức.

Sau Quả bóng vàng, Ronaldo tiếp tục được vinh danh ở Globe Soccer Awards

Trong lễ trao giải năm nay, không ngạc nhiên khi Cristiano Ronaldo trở thành nhân vật chính với danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm”. Trong năm 2016, siêu sao 31 tuổi thể hiên sự thống trị gần như tuyệt đối với chức vô địch Euro, Champions League, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup. Tính ra, đây cũng là danh hiệu thứ 10 của anh (cả cá nhân lẫn tập thể).

Trước đó, Ronaldo giành chiến thắng ở cuộc đua tới giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất” do UEFA, các tờ báo danh tiếng World Soccer, Four Four Two, ESPN bầu chọn và đặc biệt, ẵm nốt danh hiệu cao quý Quả bóng Vàng của tờ France Football.

Nếu không có bất xảy ra, giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA” (diễn ra vào ngày 9/1 tới) sẽ tiếp tục tôn vinh Ronaldo.

Những nhân vật đóng góp vào thành công của CR7 cũng "lên đỉnh" ở Globe Soccer Awards. Có thể kể đến CLB chủ quản Real Madrid cùng chủ tịch Florentino Perez lần lượt ẵm giải “CLB xuất sắc nhất năm”, “Chủ tịch xuất sắc của năm”. Fernando Santos – người giúp ĐT Bồ Đào Nha và Ronaldo đăng quang chức vô địch Euro cũng được tôn vinh là “HLV xuất sắc nhất năm”.

Các hạng mục khác của Globe Soccer Awards cũng tìm ra chủ nhân xứng đáng, như “Trọng tài xuất sắc nhất năm” Mark Clattenburg – người bắt chính trong 3 trận chung kết Champions League, Euro, Cúp FA.

Siêu “cò” Mino Raiola nhận giải “Người đại diện của năm” nhờ thành công trong việc đưa Paul Pogba sang MU – thương vụ chuyển nhượng đắt đỏ nhất lịch sử bóng đá.