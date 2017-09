Ronaldo thăng hoa: Không ăn kiêng, cai “smart phone” trước khi ngủ

“Siêu cò” và cộng sự ra tòa vì nghi tiếp tay Ronaldo trốn thuế Hàng loạt tờ báo thể thao danh tiếng của Tây Ban Nha như Marca hay SPORT vừa đưa tin Tòa án số 1 ở Pozuelo de Alarcón đã gửi trát triệu tập Jorge Mendes – “siêu cò” là người đại diện của Cristiano Ronaldo và 2 cộng sự của ông, Luis Correia và Carlos Osorio đến tòa ngày 19/10. Jorge Mendes nhận trát ra tòa vì nghi giúp thân chủ Ronaldo trốn thuế Nguyên do là bởi nữ Thẩm phán chủ trì phiên tòa Mónica Gómez Ferrer muốn làm rõ vai trò của 3 người này đối với nghi can Ronaldo trong việc xét xử nghi án siêu sao người Bồ Đào Nha trốn nộp hơn 14,7 triệu euro tiền thuế. Trước đó, ở phiên chất vấn cũng ở Tòa án số 1 ở Pozuelo de Alarcón, Ronaldo từng một mực khẳng định mình vô tội và cho rằng các vấn đề thuế má của anh do các cộng sự đắc lực toàn quyền định đoạt và giải quyết. Nếu bị kết tội, Ronaldo có thể lĩnh án tù.