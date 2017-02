Ronaldo "săn" hàng hiệu tặng bạn gái quà Valentine

Video Ronaldo "nổ súng", Real giành chiến thắng trước Osasuna ở La Liga

14/2 – hay được biết đến với tên gọi ngày lễ Tình nhân là dịp để các cặp đôi thể hiện tình yêu với nhau. Chính vì vậy, dù có bận rộn với vào cuối tuần, các ngôi sao làng bóng đá cũng không quên dành tặng “người thương” những món quà lãng mạn, ngọt ngào.

Ronaldo bị bắt gặp lui tới những cửa hàng thời trang hàng hiệu để mua quà tặng bạn gái Georgina Rodriguez nhân dịp lễ Tình nhân (14/2)

Và Cristiano Ronaldo không phải ngoại lệ. Giữa thời điểm Real Madrid tất bật chuẩn bị cho trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, báo giới vẫn bắt gặp ngôi sao 32 tuổi lui tới một số cửa hàng thời trang ở Madrid để săn quà cho cô bạn gái Georgina Rodriguez.

Thời gian gần đây, Cristiano Ronaldo đang đắm chìm trong men say hạnh phúc bên cô nhân viên cửa hàng thời trang kiêm người mẫu nghiệp dư. "Bóng hồng" 21 tuổi này cũng thường xuyên xuất hiện cùng CR7 trong những sự kiện lớn, điển hình là buổi lễ gala trao giải "FIFA The Best" đầu năm nay hay sinh nhật tuổi 32 của anh.

Nhân dịp sinh nhật thứ 22 của Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo cũng tổ chức bữa tiệc nhỏ lãng mạn tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố Madrid (Tây Ban Nha) tối 1/2.

Động thái từ Ronaldo cũng đập tin những tin đồn đang ngập tràn các trang báo mạng gần đây cho rằng Georgina Rodriguez chỉ là người tình bất đắc dĩ của anh.

Cụ thể, trước khi quen Georgina vài tháng, CR7 đã chủ động tiếp cận, tán tỉnh Lilia Ermak - một người mẫu không chuyên đến từ Nga.

Tuy nhiên, Lilia lại từ chối Ronaldo vì không muốn dính vào rắc rối khi trở thành bạn gái của một cầu thủ nổi tiếng.

Với khuôn mặt khả ái cùng thân hình gợi cảm, cô nàng đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng khi trang Instagram cá nhân thu hút gần 20 nghìn người theo dõi.

Trong khi các đồng đội Real tất bật chuẩn bị cho trận đấu với Napoli thuộc vòng 1/8 Champions League, Ronaldo lại ung dung dành ngày cuối tuần đi "shopping"...

Túi đồ mà CR7 cầm trên tay được cho là món quà nhân dịp Lễ Tình nhân 14/2 mà anh dành tặng bạn gái Georgina Rodriguez

Cách đây chưa lâu, báo giới bắt gặp cô nhân viên cửa hàng thời trang kiêm người mẫu nghiệp dư dự tiệc sinh nhật tuổi 32 của CR7

Mối quan hệ mặn nồng giữa cặp đôi cũng đập tan những tin đồn cho rằng CR7 đến với Georgina Rodriguez sau khi bị người mẫu nóng bỏng đến từ Nga - Lilia Ermak từ chối tình cảm