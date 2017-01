Ronaldo 4 Quả bóng Vàng: Đã vĩ đại nhất Real Madrid?

Ronaldo đã có năm 2016 đại thành công khi thâu tóm rất nhiều danh hiệu cao quý, đáng chú ý nhất là bộ đôi giải thưởng Quả bóng Vàng và The Best. Thế nhưng, từng đó có đủ để CR7 vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng Hoàng gia.

Xem 10 bàn thắng đẹp nhất của Ronaldo 2015/16:

Kỷ lục của các kỷ lục

Năm 2016 sẽ là dấu mốc không thể nào quên trong sự nghiệp của Ronaldo. Có cảm giác rằng năm vừa qua là năm của siêu sao 31 tuổi khi anh đánh đâu thắng đó và định mệnh đã chọn Ronaldo để đưa lên đỉnh cao danh vọng. Nếu như đại kình địch Messi luôn gặp nhiều đen đủi (đá hỏng penalty, vướng cáo buộc trốn thuế) thì mọi chuyện với Ronaldo suôn sẻ đến không ngờ.

Ronaldo với Quả bóng Vàng thứ 4

Dù không chơi nổi bật trong 2 trận chung kết Champions League và Euro 2016 song Ronaldo lại có những đồng đội biết cách tỏa sáng để đăng quang ngôi vô địch. Hai “cú đấm” quyết định đó giúp Ronaldo đánh bại Messi trong cuộc đua giành 2 danh hiệu cá nhân quan trọng nhất năm 2016 đó là Quả bóng Vàng và The Best. Như vậy, Ronaldo đã có 4 Quả bóng Vàng, 3 trong số đó giành trong màu áo Real Madrid đồng thời là cầu thủ đầu tiên được FIFA vinh danh ở giải thưởng The Best.

Hiện tại, Ronaldo đang giữ nhiều kỷ lục tại sân Bernabeu. Anh đã vượt Raul Gonzalez trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Real Madrid (382 bàn), 7 mùa giải đoạt danh hiệu vua phá lưới nội bộ, ghi nhiều bàn nhất (61), nhiều hat-trick nhất (8) trong một mùa giải, ghi nhiều bàn nhất trong một trận tại La Liga (5, cùng Puskas), nhiều bàn nhất trong một trận tại Champions League (4, cùng Di Stefano, Puskas và Hugo Sanchez)…

Ngoài ra còn rất nhiều những con số ấn tượng khác như cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở Champions League, ghi 4 bàn thắng nhanh nhất (20 phút), hat-trick nhanh nhất (8 phút). Chưa hết, Ronaldo còn là cầu thủ duy nhất đạt hiệu suất hơn 1 bàn thắng/trận đấu trong màu áo Real Madrid. Nói tóm lại, tài năng cũng như thành tích của Ronaldo không cần phải bàn cãi gì thêm.

Đã đủ để vĩ đại nhất?

Bên cạnh những người yêu mến tài năng chơi bóng của Ronaldo cũng có không ít bộ phận không hài lòng về tính cách mà CR7 thể hiện. Siêu sao người Bồ Đào Nha có cá tính mạnh, dễ nổi nóng và thậm chí không giữ được bình tĩnh với chính đồng đội của mình. Ngay trong chuỗi trận khó khăn đầu năm 2017 vừa qua, CR7 đã liên tiếp bộc lộ những hành vi không đúng mực khi văng tục với Ramos, Benzema và ném quả bóng vào lưng Vitolo của Sevilla.

Zidane và Ronaldo, những huyền thoại của sân Bernabeu

Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa Ronaldo và các huyền thoại của sân Bernabeu. Di Stefano là mẫu cầu thủ toàn diện, ông mẫu mực trong sân bóng cũng như cuộc sống ngoài đời thực. Thậm chí Di Stefano được đánh giá là cầu thủ Argentina vĩ đại nhất mọi thời đại, vượt qua cả Maradona. Chưa hết, cựu chủ tịch UEFA Michael Platini cũng không ngần ngại khẳng định Di Stefano là “cầu thủ toàn diện nhất trong lịch sử bóng đá”.

Một biểu tượng khác của Real Madrid cũng được đánh giá cao hơn Ronaldo đó chính là… Zinedine Zidane. Tiền vệ tài hoa người Pháp đã để lại quá nhiều ấn tượng khi khoác chiếc áo trắng tại Bernabeu. Không những vậy, ông cũng đang rất thành công trên cương vị huấn luyện. Chính Zidane đã dẫn dắt Ronaldo giành Champions League và tạo ra chuỗi 40 trận bất bại kỷ lục tại La Liga.