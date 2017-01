Ronaldo 3 lần hạ đẹp Messi 2016: Quyền lực tuyệt đối

Thứ Ba, ngày 10/01/2017 06:32 AM (GMT+7)

Video lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016 của FIFA:

Quyền lực tuyệt đối

Rạng sáng nay, FIFA đã trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016 “The Best” cho siêu sao người Bồ Đào Nha – Cristiano Ronaldo.

Với tỉ lệ phiếu bình chọn là 34,54%, CR7 đã không cho đại kình địch Messi bất cứ cơ hội nào để cạnh tranh, bởi M10 chỉ nhận được 26,42%. Trong khi đó, ứng viên còn lại là Antoine Griezmann chỉ về đích thứ 3 với tỉ lệ phiếu 7,53%.

Ronaldo nhận được số phiếu áp đảo so với Messi để giành giải "The Best" của FIFA

Chiến thắng của Ronaldo là rất thuyết phục, bởi theo thể lệ bình chọn của FIFA, lá phiếu bình chọn của các đội trưởng, HLV các ĐTQG chỉ quyết định 50% kết quả, 50% còn lại tới từ lượng bình chọn trực tuyến từ người hâm mộ cùng số phiếu của nhà báo được FIFA lựa chọn theo những quy định riêng.

Điều đó đồng nghĩa với chiến thắng của Ronaldo là sự lựa chọn của số đông và rất công bằng. Messi và Griezmann dù cũng rất xuất sắc, nhưng khi đặt lên bàn cân là chưa đủ để so sánh với những gì Ronaldo đã thể hiện trong năm 2016.

Chiến thắng này giúp Ronaldo thâu tóm cả 3 danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong năm 2016. Trước đó, CR7 đã đoạt giải "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu" của UEFA (Messi thậm chí không lọt vào top 3) và Quả bóng Vàng của tạp chí danh tiếng France Football (có số phiếu gấp đôi Messi).

Phần thưởng xứng đáng

Việc Ronaldo giành trọn bộ cả 3 giải thưởng cá nhân cao quý trong năm 2016 trước “mũi” Messi là hoàn toàn xứng đáng, bởi CR7 đã có được những danh hiệu tập thể cao quý là Champions League cùng Real và chức vô địch Euro 2016 cùng ĐT Bồ Đào Nha, trong đó Ronaldo đã có những đóng góp vô cùng to lớn.

Ronaldo đưa gia đình đến để nhận giải The Best, còn Messi không tới dự vì "bận" chuẩn bị cho trận đấu gặp Bilbao tại cúp Nhà Vua

Với 16 bàn cho Real tại Champions League ở mùa giải 2015/16, Ronaldo đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới, đồng thời góp công lớn cho chức vô địch châu Âu lần thứ 11 của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. CR7 cũng chính là người đá quả 11m quyết định trong loạt luân lưu trận chung kết gặp Atletico.

Còn tại Euro 2016, dù Bồ Đào Nha không sở hữu đội hình thực sự mạnh, nhưng sự xuất sắc của Ronaldo với 3 bàn thắng và 3 đường kiến đạo đã giúp “Brazil châu Âu” lần đầu tiên trở thành Vua của lục địa già bằng chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước chủ nhà Pháp trong trận chung kết.

2 danh hiệu tập thể cao quý cùng hàng tá các bàn thắng, Ronaldo hoàn toàn xứng đáng thâu tóm cả 3 danh hiệu cá nhân trong năm 2016 mà bất cứ cầu thủ nào cũng phải mơ ước…