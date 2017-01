Real-Zidane: Muốn thành công, trước hết phải thất bại

Zinedine Zidane thành công từ sớm với Real Madrid, nhưng để có được thành công đó không phải do may mắn và thành công đó cũng không đến tức thì.

Không cần phải giới thiệu dài dòng về Zinedine Zidane. Nhà vô địch World Cup & Euro, một cựu Quả bóng Vàng, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất trong lịch sử, và nay là HLV trưởng của Real Madrid.

Zinedine Zidane

Zidane vừa trải qua một chuỗi 40 trận bất bại cùng Real Madrid cũng như đã đoạt Champions League cùng CLB trong mùa giải 2015/16. Điều đáng nói là thời gian ông làm HLV trưởng Real mới chỉ được hơn 1 năm, không những vậy đây là lần đầu tiên ông dẫn dắt một CLB chuyên nghiệp. Vậy bí quyết của sự khởi đầu thành công này là từ đâu?

Pep Guardiola phiên bản Real Madrid

Đã có nhiều sự so sánh về Pep Guardiola ở Barcelona khi Zidane được bổ nhiệm làm HLV trưởng Real sau khi Rafa Benitez bị sa thải. Sự so sánh không phải không có lý do: Pep là cầu thủ cũ của Barca và Zidane là cầu thủ cũ của Real, Pep và Zidane đều khởi nghiệp huấn luyện ở cấp độ đội trẻ và công việc HLV trưởng đầu tiên của họ là cho chính đội bóng cũ.

Tuy nhiên Zidane có một khởi đầu khác hơn nhiều so với Pep. Được chủ tịch Florentino Perez cất nhắc làm cố vấn cho mình, Zidane sau đó trở thành cố vấn của chính HLV Jose Mourinho trước khi được bổ nhiệm vị trí Giám đốc thể thao. Năm 2013, ông trở thành trợ lý riêng của Carlo Ancelotti, và một năm sau trở thành HLV trưởng đội trẻ Castilla. Tại đây ông lấy được chứng chỉ huấn luyện trước khi chính thức lên nhậm chức ở đội 1 năm 2016.

Zidane huấn luyện đội Castilla

Như vậy Zidane không chỉ đơn thuần là học làm HLV. Ông còn học hỏi vai trò của những người quản lý tài chính và tuyển mộ lực lượng của CLB, nắm bắt cấu trúc hoạt động ở thượng tầng lẫn ở đội trẻ. Không phải HLV nào cũng kinh qua các vai trò như vậy, Pep Guardiola cũng chỉ học về mặt huấn luyện trước khi dẫn dắt Barca.

Zidane có thể sẽ có một tương lai lâu dài ở Real hơn so với thời gian Pep Guardiola dẫn dắt Barca. Ông có thể tạo một mối quan hệ công việc tốt đẹp với các giám đốc thể thao của CLB do chính ông đã từng đảm nhiệm vai trò đó, và lại được tường tận cách hoạt động của đội trẻ.

Học thành công từ thất bại

Nhiều HLV ở Tây Ban Nha đã bày tỏ sự kính nể với cách huấn luyện của Zidane bởi mặc dù nắm trong tay một đội hình lắm ngôi sao, ông luôn biết cách điều hòa về mặt thời gian thi đấu để ai cũng có cơ hội tỏa sáng. Và hơn hết, ông luôn có một vai trò rõ ràng cho từng người mỗi khi họ thi đấu.

Casemiro đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình của Zidane. Tiền vệ người Brazil này luôn luôn đứng trước cặp trung vệ để che chắn, và sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật để ngăn mọi pha phản công nhanh. Zidane ban đầu còn nể nang sử dụng Isco & James Rodriguez, nhưng khi thấy rõ sự lỏng lẻo phòng ngự ông hoàn toàn tin tưởng sử dụng Casemiro.

Zizou hiểu rõ vai trò của một cầu thủ phá lối chơi như Casemiro. Zidane là thành viên của “Los Galacticos 1.0” và sự sụp đổ của thế hệ cầu thủ Real này đến sau năm 2003 khi Real bán đi Claude Makelele, một trong những tiền vệ đánh chặn hàng đầu lúc đó. Makelele bị bán vì… xấu trai và không phù hợp với những khuôn mặt láng bóng của “Dải ngân hà”, nhưng mất Makelele là khởi đầu của một thời kỳ đen tối ở Bernabeu.

Casemiro là Makelele của Zidane

Không những vậy, Zidane còn được tận mắt chứng kiến thất bại của chính sách “Zidanes y Pavones”, một chính sách sử dụng cầu thủ mà Real kết hợp các ngôi sao đi mua như chính Zidane với các cầu thủ “gà nhà”. Thế nhưng những “gà nhà” như Francisco Pavon rốt cuộc đã không có sự nghiệp thành công ở Real.

Chính sách đó được dúi vào tay những HLV trưởng không hiểu nhiều về đội trẻ Castilla, nhưng Zidane đã tránh được vết xe đổ ấy vì chính ông dẫn dắt Castilla trước khi lên đội 1. Với sự thông hiểu ấy, ông đã đưa Marco Asensio và Mariano hòa nhập một cách êm thấm vào đội hình Real.

Hai sai lầm to lớn của Real Madrid trong nhiệm kỳ chủ tịch đầu tiên của Florentino Perez (mà Zidane là một cầu thủ trong thời kỳ đó) đã khiến Zidane tỉnh táo và dứt khoát hơn khi làm việc cho Perez trên cương vị HLV. Mặc dù là một Galactico, chính Zidane phản bác kịch liệt chính sách Los Galacticos của Perez, trải qua cả mùa hè 2016 chỉ mua về Alvaro Morata để giữ đội hình Real được yên ổn.