Real dứt chuỗi 40 trận bất bại: Khó cưỡng "mệnh trời"

Chuỗi 40 trận bất bại đáng nể của thầy trò HLV Zidane đã dừng lại chỉ ngay sau khi nó được thiết lập nên. Tuy nhiên, Real đã có thể tránh được thất bại trên nếu may mắn hơn, bên cạnh một vài lý do dưới đây.

Thứ Tư, ngày 18/01/2017 00:03 AM (GMT+7)

Con số 40 đã là một cột mốc tuyệt vời cho khởi đầu mỹ màn của Zidane ở Bernabeu, tuy nhiên bản thân chuỗi trận này của Real Madrid cũng đã chứa đựng không ít may mắn và bởi vậy khi vận may dừng lại, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Real không giải quyết trận đấu sớm

Một lý do tiên quyết nữa là Real đã không giải quyết trận đấu của mình sớm dù đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong trận đấu này. Benzema và đặc biệt là Ronaldo đã có không ít những cơ hội trong trận đấu này nhưng hàng công mạnh nhất La Liga tính đến trước vòng đấu 18 đã không thể tận dụng được những cơ hội giải quyết trận đấu cực tốt của mình.

Real đã không giải quyết sớm được trận đấu và để đối phương vùng lên cuối trận

Ramos bị thóa mạ thậm tệ trước trận

Trước khi trận đấu diễn ra, các CĐV quá khích của Sevilla đã đứng trước cửa vào SVĐ Sanchez Pizjuan từ rất sớm chỉ để chờ đến khi xe buýt chở các cầu thủ đội khách, trong đó có Ramos, đến để tiếp tục màn thóa mạ anh vốn đã bắt đầu từ sau quả penalty của cầu thủ gốc Sevilla hổi giữa tuần trước trong trận lượt về ở cúp nhà Vua của 2 đội.

Màn chửi bới thậm tệ đó có thể đã tiếp tục diễn ra trên sân trong suốt 90’ và đã ít nhiều ảnh hưởng đến đội trưởng của Real và khiến anh không duy trì được sự tập trung tối đa dẫn đến bàn phản lưới tai hại ở những phút cuối, trước khi Jovetic có một cú sút quyết đoán hạ gục Navas.

Sai lầm lớn của Keylor Navas

Cú sút của Jovetic quả thực quá bất ngờ và táo bạo, và các cầu thủ phòng ngự của Real cũng mắc lỗi lớn trong bàn thua này nhưng lỗi lớn nhất vẫn là thuộc về Navas.

Tưởng như đó là một cú cứa lòng cực khó của Jovetic vào góc xa nếu nhìn ở góc máy đầu tiên, nhưng sang đến những góc máy trực diện, đó rõ ràng là một cú sút có lực tốt nhưng không quá hiểm, quỹ đạo của bóng đi vào khá gần vị trí chính giữa khung thành nhưng vị trí đón bóng mà Navas chọn (sát góc phải) đã là một sai lầm không thể cứu vãn.

Một Sevilla vô cùng quyết tâm

Chỉ vừa mới bắt đầu năm 2017 nhưng Sevilla đã phải đối đầu với Real tới 3 lần chỉ trong 11 ngày. Đó quả là một thách thức lớn nhưng đối với đội bóng đang nổi lên là một cái tên cạnh tranh quyết liệt với Barca và Real ở mùa giải này, cùng tấm gương Atletico Madrid vẫn còn đó kiên cường, Sevilla vô cùng quyết tâm đả bại Real sau khi bị loại bởi 6 bàn thua sau 2 lượt trận trước Real ở cup nhà vua TBN.

Nhất là khi họ đang là đội áp sát Real trên BXH La Liga và lại được thi đấu trên sân nhà, sau khi đã suýt giành chiến thắng và để đối thủ thắng ngược muộn ở những phút cuối cách đây vài ngày. Cú sút từ khá xa vô cùng quyết đoán của Jovetic là một minh chứng thuyết phục.

May mắn đảo chiều

Như đã đề cập ngay từ đầu, may mắn luôn đồng hành với những thành công và khi mà may mắn đã không những ngoảnh mặt mà còn đảo chiều. 2 bàn phút cuối của Ramos (phản lưới) và Jovetic như một hình ảnh phản chiếu chính 2 bàn tương tự cách đây 3 ngày của Ramos và Benzema, có một chút của sự may mắn, của tài năng cộng thêm sự quyết tâm và tự tin.

Nếu không có may mắn, Real có thể đã chấm dứt chuỗi trận của mình cách đây 3 ngày, hoặc có thể là sớm hơn thế nhiều, thậm chí là trong trận chung kết Champions League hồi tháng 5.

Video Real thua Sevilla: