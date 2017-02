Real: “Barca đừng mơ đá CK cúp Nhà Vua ở Bernabeu”

Cơ hội để Barcelona có thể thi đấu với Alaves và đăng quang cúp Nhà Vua Tây Ban Nha vào ngày 27/5 tới trên sân của đại kình địch Real Madrid có thể sẽ bị chấm dứt sau khi Chủ tịch Florentino Perez lên tiếng về vấn đề này với một lí do khá hợp tình hợp lý.

Thứ Sáu, ngày 10/02/2017 09:20 AM (GMT+7)

Như đã biết, sau khi Barcelona vượt qua Atletico Madrid ở bán kết cúp Nhà Vua Tây Ban Nha năm nay với tổng tỉ số 3-2 sau hai lượt trận, “Gã khổng lồ xứ Catalunya” đang nuôi dã tâm khá “điên rồ” nhằm mục đích chọc tức đại kình địch Real Madrid.

Barca đã vô địch cúp Nhà Vua 2 năm liên tiếp gần đây

Cụ thể, BLĐ Barca đã gửi đơn đề nghị LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) xin tổ chức trận chung kết cúp Nhà Vua với Deportivo Alaves hôm 27/5 tới tại sân trung lập là Santiago Bernabeu – sân nhà của Real.

Không nói ra nhưng ai cũng hiểu, đằng sau lời đề nghị đó là tham vọng của thầy trò Luis Enrique khi muốn đăng quang danh hiệu cúp Nhà Vua Tây Ban Nha ngay trên sân nhà của đối thủ truyền kiếp nhằm “chọc tức” đội bóng Hoàng gia và các madrista.

Trong quá khứ, Barca cũng đã từng nhiều lần gửi lời đề nghị xin đá trận chung kết cúp Nhà Vua có họ góp mặt ở Bernabeu khi Real đã bị loại nhưng Real cũng đã nhiều lần từ chối.

Mới đây, Chủ tịch Florentino Perez của “Kền kền trắng” cũng đã đưa ra thông báo việc đội bóng của mình sẽ không cho phép Barca và Alaves so tài nhau để tranh cúp Nhà Vua ở Bernabeu vào ngày 27/5 tới với lí do khi ấy, sân đấu này đang tiến hành xây dựng, trùng tu một số hạng mục công trình để nâng cấp chất lượng phục vụ trong tương lai.

Sân Bernabeu của Real sẽ trùng tu một số hạng mục vào tháng 5 năm nay

“Ông trùm” của Real và cũng là một thương nhân thành đạt ngành xây dựng đã khẳng định không có lí do nào khác (cụ thể là mối thâm thù giữa Real và Barca) đằng sau quyết định này:

“Không có cơ hội để diễn ra trận chung kết Copa Del Rey (cúp Nhà Vua) giữa FC Barcelona và Alaves ở Santiago Bernabeu bởi vì lúc đó, các công việc xây dựng vẫn đang diễn ra. Chẳng có vấn đề nào khác ở đây cả.” – Perez phát biểu trong buổi ra mắt chính thức một cuốn sách ăn mừng chiến tích giành 3 danh hiệu danh giá của Real Madrid năm 2016 có tên “La Undécima, the European SuperCup, and the Club WorldCup” (Chiếc cúp C1/Champions League thứ 11, Siêu cúp châu Âu và cúp VĐTG các CLB).

Trong buổi ra mắt cuốn sách tôn vinh các thành tích của Real năm 2016, Chủ tịch Florentino Perez phủ nhận cho Barca và Alaves đá chung kết cúp Nhà Vua ở Bernabeu

Thêm vào đó, vị Chủ tịch quyền uy của Real cũng đã phủ nhận khả năng đội bóng của mình sẽ mua một trong hai thủ thành xuất sắc của giải Ngoại hạng Anh là David De Gea (MU) và Thibaut Courtois (Chelsea) trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Theo Perez, điều đó là không cần thiết vì “mọi người ở Real đều hài lòng với Keylor Navas”.

Tuy vậy, Perez cũng úp mở khả năng đội bóng của mình sẽ mua sắm ở phiên chợ Hè 2017 sau khi mãn hạn cấm chuyển nhượng từ FIFA do sai phạm từ việc chuyển nhượng các cầu thủ trẻ: “Chúng tôi cũng không từ chối bất cứ điều gì về những bản hợp đồng công khai.”

Nếu Real không cho phép tổ chức trận chung kết cúp Nhà vua năm nay ở Bernabeu, khả năng một sân đấu khác ở Madrid sẽ được chọn là địa điểm diễn ra sự kiện này, đó là sân Vicente Calderon của Atletico Madrid – đội vừa bị Barca loại ở bán kết.

Cách đây vài tuần, Chủ tịch CLB này là ông Enrique Cerezo cách đây vài tuần đã xác nhận đội bóng của mình đã làm thủ tục giấy tờ để xin đăng cai trận chung kết cúp Nhà Vua năm nay ở Vicente Calderon vào ngày 27/5 tới để kỉ niệm mùa giải cuối cùng sân đấu này là sân nhà của Atletico trước khi họ chuyển sang sân mới Wanda – Metropolitano từ mùa tới.

Hai "ứng cử viên" khác cũng có thể đăng cai trận chung kết cúp Nhà Vua 2017 có thể sẽ là sân San Mames của Athletic Bilbao hoặc sân Nou Camp của chính Barca.

