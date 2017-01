QBV tuổi 30: Ronaldo làm được, Messi nào chịu kém

Lionel Messi có thể hơn Cristiano Ronaldo về số lượng danh hiệu Quả bóng vàng giành được (5 so với 4), nhưng siêu sao người Argentina sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới có thể chạm tới cột mốc vô cùng ý nghĩa của đại kình địch: giành danh hiệu cao quý này khi bước sang tuổi 30.

Với cầu thủ bóng đá, tuổi 30 đánh dấu giai đoạn bên kia sườn dốc sự nghiệp. Nhưng với Cristiano Ronaldo, đó lại là quãng thời gian mà anh đạt tới những đỉnh cao. Trong quãng thời gian ấy, siêu sao người BĐN gặt hái mọi vinh quang cấp độ CLB lẫn ĐTQG (Euro), đặc biệt không thể không kể đến danh hiệu Quả bóng vàng 2016 (giải thưởng do tờ France Football khởi xướng, để tránh nhầm lẫn với giải thưởng FIFA The Best).

Ronaldo đạt tới đỉnh cao sự nghiệp khi bước sang ngưỡng tuổi 30, đặc biệt phải kể đến kì tích giành 2 Quả bóng vàng liên tiếp

Lịch sử bóng đá chứng kiến không nhiều cầu thủ giành danh hiệu Quả bóng Vàng ở tuổi 30 trở lên. Kể từ năm 2000 tới nay, cũng chỉ có Fabio Cannavaro là trường hợp ngoại lệ (giành QBV năm 2006 ở tuổi 33). Vậy mà, Ronaldo đã làm được.

Khi sức khỏe, khao khát chưa cạn, Ronaldo vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho các cuộc Quả bóng vàng sắp tới. Bấp chấp khả năng làm nên "cú đúp Bóng vàng tuổi 30" hay không, NHM vẫn tự tin xếp anh vào ngôi đền huyền thoại vì thành tích đáng ngưỡng mộ này.

Câu hỏi đặt ra: Sau Ronaldo, ngôi sao nào đủ khả năng có thể gia nhập "CLB Bóng vàng tuổi 30"?

Lionel Messi chắc chắn là ứng viên nặng kí nhất. Mùa giải 2016/17, siêu sao người Argentina đang thăng hoa rực rỡ với 27 bàn/24 trận.

Trớ trêu thay, CLB chủ quản của Messi, Barca lại sa sút trầm trọng so với những mùa giải trước khi rơi vào nhánh đấu khó ở Champions League (gặp PSG tại vòng 1/8), cũng như chật vật bám đuổi Real Madrid ở La Liga. Thậm chí, nguy cơ trắng tay đang hiện rõ mồn một trước mắt "Gã khổng lồ xứ Catalunya".

Messi có thể gia nhập "CLB Bóng vàng tuổi 30" hay không còn phụ thuộc vào nỗ lực của cá nhân anh cũng như CLB chủ quản Barca

Mặt khác, hầu hết ngôi sao giành Quả bóng Vàng trước tuổi 30 đều không còn duy trì được phong độ, thậm chí sa sút thê thảm khi bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp như Kaka, Andriy Shevchenko, Michael Owen, Ronaldinho,... Liệu Messi - người đang sở hữu 5 QBV liệu có đi theo vết xe đổ sau bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30 vào ngày 24/6 tới?

Luis Suarez, 29 tuổi, được xem như cái tên xuất sắc nhất sau Ronaldo và Messi. Tuy nhiên, khả năng tiền đạo người Uruguay soán ngôi độc tôn của hai ngôi sao trên trong 1-2 năm tới không cao (nếu Messi vẫn là số 1 ở Barca).

Chưa hết, phong độ lẫn khát khao cạnh tranh Bóng vàng của Suarez còn vấp phải thách thức từ gánh nặng thời gian, từ lứa đàn em như Gareth Bale, Neymar đang vươn lên mạnh mẽ.

Ronaldo , Cannavaro hay "bóng vàng tuổi 30", ngọn núi đó vẫn đứng sừng sững, chờ một cái tên xứng đáng nhất chinh phục!