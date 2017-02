Những bí ẩn bóng đá: Ro béo và cơn động kinh "ma quỷ" (P2)

World Cup 1998 là một giải đấu đáng quên bậc nhất với người Brazil khi họ thua thảm đội chủ nhà Pháp 0-3 ở trận chung kết mà “Selecao” được đánh giá là cửa trên. Đó là trận đấu mà ngôi sao Ronaldo de Lima đã không còn là chính mình, mà nguyên nhân được cho là do cơn động kinh “ma quỷ” mà “Người ngoài hành tinh” gặp phải ngay trước thềm trận chung kết.

Thứ Tư, ngày 15/02/2017 00:30 AM (GMT+7)

Bóng đá là môn thể thao luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ và cũng là một thế giới với rất nhiều điều bí ẩn chưa được giải đáp. Những siêu sao của làng túc cầu từ quá khứ cho tới hiện tại như Maradona, Ro béo, Carlos hay Cris Ronaldo.... ít nhiều đều mang trong mình những bí mật chưa có lời giải. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 1 vài bí mật đó qua loạt bài "Những bí ẩn của thế giới bóng đá" bắt đầu từ ngày 14/2!

Video bí ẩn thế kỷ về Ronaldo ở World Cup năm 1998:

“Người ngoài hành tinh” & cơn động kinh làm tan nát trái tim dân tộc

Trước trận chung kết World Cup 1998 ở Stade de France (Saint-Denis, Paris) giữa đội chủ nhà Pháp và ĐKVĐ khi đó là ĐT Brazil, một biến cố lớn đã xảy ra và được xem là có ảnh hưởng lớn đến cục diện của chủ nhân cúp vàng thế giới ở giải đấu này khi đó.

Ronaldo Luis Nazario de Lima (hay gọi tắt là Ronaldo, hoặc Ro béo) – người đã có phong độ cực cao khi ấy với 4 bàn cho Brazil đã dính một cơn động kinh khiến anh suy sụp cả về tinh thần và thể chất dẫn đến một bi kịch nhớ đời của “Người ngoài hành tinh” nói riêng và người Brazil nói chung.

Cơn động kinh đầy bí ẩn của Ronaldo diễn ra ngay trước thềm trận chung kết World Cup 1998

Cho đến nay, việc Ronaldo đột nhiên thi đấu vật vờ như một bóng ma trên sân tại trận chung kết cúp Thế giới 19 năm trước vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của bóng đá thế giới. Chính việc Ronaldo không thi đấu với đúng phong độ là một phần nguyên nhân khiến Brazil thua Pháp nặng nề đến 0-3 với một cú đúp của Zinedine Zidane và bàn còn lại được ghi bởi Emmanuel Petit.

“Các vũ công Samba” thành cựu vương và đành nhìn đối thủ phế ngôi của mình để đăng quang cúp thế giới ngay trên sân nhà Stade de France.

Mọi chuyện bắt đầu từ vào trưa ngày 12/7/1998 tại khách sạn Chateau de la Grande Romanie ở vùng Lesigny, cách Paris 20km, nơi ĐT Brazil đóng quân. Sau bữa ăn trưa, các cầu thủ về phòng nghỉ ngơi. Đang nghe nhạc, Roberto Carlos (ở cùng phòng với Ronaldo) thấy Ronaldo lả xuống, mặt tái nhợt rồi miệng trào bọt mép, toàn thân co giật. Hoảng loạn, Carlos chạy ra ngoài hành lang gào thét: “Cậu ta chết, cậu ta chết...”.

Từ phòng bên, Edmundo và Cesar Sampaio nhào ra đầu tiên. Edmundo đè chặt người Ronaldo xuống nền nhà còn Sampaio bóp miệng Ronaldo để anh không tự cắn vào lưỡi mình trong cơn co giật. Ngay lập tức bác sỹ của Brazil là Toledo và HLV Mario Zagallo chạy đến tiến hành sơ cứu. Sau khi ngủ một giấc, “El Phenomenon” được đưa đến trung tâm y tế kiểm tra vào buổi chiều. Các bài test cho thấy Ronaldo hoàn toàn khỏe mạnh không gặp vấn đề gì.

Trước khi trận chung kết diễn ra, BHL của ĐT Brazil hội ý với nhau xem có nên đưa Ronaldo vào sân thi đấu hay không. Sau một hồi đấu trí căng thẳng HLV Mario Zagallo quyết định tung anh vào sân mà không sử dụng Edmundo.

Trên sân Stade de France ở trận chung kết, Ronaldo không còn tốc độ, sức mạnh của “Người ngoài hành tinh” như các trận đấu trước. Anh vật vờ trên sân như người mộng du, Brazil thua 0-3, một trong những trận thua nặng nề nhất của họ ở lịch sử World Cup.

Nguyên nhân Ronaldo dính bi kịch thế kỉ: Mông lung như một trò đùa

Bruno Caruso vốn là bạn thân của Piero Volpi, bác sỹ đứng đầu bộ phận y tế của Inter Milan thời Ronaldo còn thi đấu cho đội bóng này đã phát biểu trong chương trình The Tribe Calcio của hãng Mediaset (Italia) khẳng định Ronaldo gặp triệu chứng về tim mạch trước trận chung kết chứ không phải bị động kinh.

Pháp đăng quang cúp thế giới trên sân nhà trong nỗi đau đớn khôn xiết của Ronaldo và các đồng đội ở tuyển Brazil

Theo kết quả điện tâm đồ thì Ronaldo đã gặp vấn đề với động mạch cảnh khiến nhịp tim, huyết áp bị rối loạn gây nên cơn động kinh. Kết quả điện tâm đồ cho thấy lúc đó nhịp tim của siêu sao này chỉ là 18 lần/ phút.

Chính vì kết luận bị “động kinh” nên Ronaldo đã được các bác sỹ cho uống một loại thuốc an thần loại mạnh, tương tự loại thuốc mà cố minh tinh Marilyn Monroe dùng để tự tử. Tác dụng phụ của loại thuốc này làm giảm hoạt động của não bộ, khiến con người không còn đủ tỉnh táo. Như lời của Cafu thì “Cậu ta (Ronaldo) thi đấu cứ như người say rượu…”.

Sau khi về nước, các thành viên của ĐT Brazil ở World Cup 1998 đã tham dự một phiên điều trần trước quốc hội về vụ Ronaldo lên cơn động kinh “không đúng lúc, đúng chỗ” đó.

Người đầu tiên bị buộc phải điều trần vào 21/11/2000 là HLV Mario Zagallo. Ông là thành viên của ĐT Brazil vô địch World Cup 1958 và 1962, là HLV của đội tuyển xứ samba tại World Cup 1974, là trợ lý HLV khi Brazil vô địch World Cup 1994 và sau đó trở lại cầm quân “Selecao” vào World Cup 1998. Vậy mà tại phiên điều trần ấy, Zagallo bị hỏi cung như một phạm nhân.

Zagallo cho biết Ronaldo được đưa vào một bệnh viên tư tại Paris vì lên cơn co giật bất thường trước hôm diễn ra chung kết. Ban đầu ông gạt tên Ronaldo ra khỏi danh sách dự trận chung kết, nhưng khi Ronaldo trở lại và xỏ giày, Zagallo biết để ngôi sao số 1 của mình vào sân trong tình trạng như vậy là bất ổn nhưng không thể hành động khác được. “Nếu tôi gạt tên Ronaldo, người Brazil sẽ nguyền rủa tôi suốt đời”, Zagallo nói.

Edmundo, đồng đội của Ronaldo ngày ấy, cũng phải trả lời chất vấn. Ông kể lại: “Người phát hiện cơn co giật của Ronaldo là Roberto Carlos vì anh ta ở cùng phòng với Ronaldo. Chúng tôi lập tức chạy sang, Cesar Sampaio cố hết sức để Ronaldo không cắn phải lưỡi. Sau một hồi vất vả, rốt cục Ronaldo cũng thiếp đi như một đứa trẻ. Trong giờ ăn chiều, cậu ấy trở lại, không nói lời nào. Lý do của cơn co giật ấy không ai được rõ”.

Người kết thúc phiên điều trần kéo dài 4 tiếng ấy không ai khác hơn là Ronaldo. Và ở đó “Người ngoài hành tinh” đã có một câu nói bất hủ: “Chúng tôi thua vì... không thắng”. Câu nói bông đùa ấy càng góp phần làm cho trận đấu tại Paris năm 1998 thêm phần kỳ bí.

Gần 19 năm đã trôi qua nhưng nguyên nhân thực sự về cơn động kinh lịch sử của Ronaldo vẫn là một ẩn số lớn mà chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu gốc rễ đúng sai của bi kịch này.

Có ít nhất 4 giả thuyết được đưa ra cho sự kiện cơn động kinh lịch sử của Ronaldo: 1. Brazil đã “bán” trận đấu này lấy 23 triệu USD để có một hành trình dễ dàng để lấy cúp tại World Cup 2002 cũng như giúp Pháp giải quyết được các vấn đề về mâu thuẫn sắc tộc. Ngày ấy Tổng thống Pháp Jacques Chirac rất cần chức vô địch thế giới để giải quyết những vấn đề về sắc tộc và việc một cầu thủ nhập cư như Zinedine Zidane tỏa sáng sẽ có ý nghĩa biểu tượng rất cao. Bù lại, Brazil được hứa sẽ vô địch World Cup liền kề sau đó và nhận một khoản viện trợ không nhỏ. 2. Ronaldo bị người Pháp đầu độc vì họ muốn cầu thủ hay nhất hành tinh ngồi ngoài ở trận này. 3. Ronaldo bị sốc thuốc khi các bác sĩ tiêm cho anh. Trong thời gian diễn ra giải, Ronaldo vẫn thường xuyên tiêm những mũi giảm đau vào đấu gối. 4. Bản thân Ronaldo có một vấn đề về sức khỏe và tâm lý mà anh không muốn tiết lộ cho bất cứ ai...

Cristiano Ronaldo là ngôi sao số 1 của bóng đá thế giới đương đại. Những câu chuyện đời tư bên lề cuộc sống của CR7 khiến người ta quan tâm. Một trong số đó là câu chuyện về người mẹ đã sinh hạ con trai đầu lòng cho Ronaldo. Mời các bạn đón đọc P3 vào lúc 0h30, 16/2!