Những bí ẩn bóng đá: Carlos và cú sút "ngoài hành tinh" (P4)

Những bí mật chưa biết về Roberto Carlos - Chu vi vòng đùi phải của Roberto Carlos lên đến 60cm (bằng “vòng 2” của một siêu mẫu như Claudia Schiffer), đùi trái là 58cm. Chính vòng đùi quá khổ tạo lực lớn dẫn đến sức mạnh và tốc độ kinh hồn trong các cú sút của ngôi sao này. Roberto Carlos rất khó chọn quần vì đùi quá to. Tuy nhiên, cặp đùi của anh to một cách tự nhiên chứ không do luyện tập. - Roberto Carlos từng… có tóc, nhưng xấu và trông chẳng giống ai. Nhân 1 dịp anh quyết định hớt tóc làm quà sinh nhật cho con, từ đó anh luôn để mái đầu trọc lốc như hiện tại. - Sở thích của Roberto Carlos là xe hơi. Anh có nhiều xe "khủng" ở Brazil, một chiếc xe đua F1 tại Madrid, ngoài ra còn có phần vốn trong đội đua mô-tô của Seedorf. Ở nhà, Roberto Carlos thích… chơi điện tử. - Thần tượng khi nhỏ của Roberto Carlos là… Maradona dù cầu thủ này có quốc tịch Argentina. Lý giải điều này, Roberto Carlos cho biết là do anh chưa bao giờ được xem Pele thi đấu. - Cú sút phạt huyền thoại của anh ở giải năm 1997 khiến nhiều nhà khoa học nát óc nghiên cứu nhưng chính Roberto Carlos thừa nhận anh chỉ sút… đại. Có thể lý giải là quả bóng quá nhẹ, và Roberto Carlos đã sử dụng lực quá nhiều vào má ngoài chân trái. Đấy là bàn thắng ngoài sức tưởng tượng và không bao giờ lặp lại.