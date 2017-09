ĐT Việt Nam - ĐT Campuchia: Lấy lại khí thế, vượt qua nỗi đau

(Nhận định bóng đá, Việt Nam - Campuchia, 18h30 ngày 5/9, bảng C vòng loại Asian Cup 2019) Chiến thắng trên sân của Campuchia sẽ là món quà mà "người đóng thế" Mai Đức Chung dành cho bóng đá Việt Nam sau quãng thời gian ảm đạm vừa qua.

Bỏ lại thất bại của lứa U22 tại SEA Games 29, giờ là lúc bóng đá Việt Nam tập trung vào những mục tiêu mới: vòng loại thứ 3 Asian Cup, nơi thầy trò Mai Đức Chung đối đầu với "người hàng xóm" Campuchia.

ĐT Việt Nam kì vọng vào cái duyên "chữa cháy" của HLV tạm quyền Mai Đức Chung trước chuyến làm khách trên đất Campuchia

Nhiệm vụ của ông Chung “xe ca” trước chuyến làm khách trên đất Campuchia không hề đơn giản. Bên cạnh lứa U22 vừa trải qua kì SEA Games mệt mỏi, những ngôi sao khác đang trong trạng thái “ì” do khoảng thời gian V-League nghỉ thi đấu quá lâu, ĐT Việt Nam còn phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo của SVĐ Olympic (Phnom Penh). Chiến lược gia 66 tuổi cần cân nhắc kĩ lưỡng khi đưa ra những quyết định nhân sự, chiến thuật phù hợp.

Hiện tại, Việt Nam đứng thứ ba bảng C với 2 điểm, kém 1 bậc so với Campuchia (3 điểm). Giới chuyên môn thừa nhận, đoàn quân của HLV Leonardo Vitorino đã tiến bộ chóng mặt, bằng chứng là chiến tích đánh bại ĐT Afghanistan 1-0 ở trận đấu gần nhất tại vòng loại Asian Cup hôm 13/6 cũng trên SVĐ Olympic. Đó là lí do mà ông Vitorino tự tin “sẽ bắn hạ Việt Nam để giành 3 điểm”, y hệt như tuyên bố ở trận đấu thuộc vòng bảng SEA Games (U22 Việt Nam thắng 4-0).

Tuy nhiên xét về mọi mặt, thầy trò Mai Đức Chung vẫn được đánh giá cao hơn khi tề tựu đông đủ những cái tên chất lượng như Công Phượng, Văn Quyết, Văn Lâm, Tiến Dũng,… Thậm chí Mạc Hồng Quân - người đã lâu không còn "ăn cơm tuyển" cũng được kì vọng lớn ở đợt tái xuất lần này.

Trong khi đó, ngôi sao số 1 bên phía Campuchia - Chan Vathanaka, biệt danh "Ronaldo Campuchia" không đạt phong độ cao do khoảng thời gian ngồi dự bị quá lâu ở CLB thuộc giải hạng 3 Nhật Bản, Fujieda MYFC (chưa ra sân thi đấu một trận chính thức suốt 6 tháng trời).

Campuchia tràn trề hưng phấn nhờ chiến thắng gây sốc trước Afghanistan ở lượt đấu trước

Lịch sử đối đầu cũng chỉ ra, Việt Nam “ca khúc khải hoàn” trong cả 5 cuộc đối đầu giữa hai đội, gần đây là chiến thắng 2-1 tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016.

Từ trước đến nay, HLV Mai Đức Chung luôn nổi tiếng là người "mát tay" khi sắm vai trò tạm quyền. Chính vì vậy, người hâm mộ tin rằng cái duyên của chiến lược gia 66 tuổi một lần nữa giúp bóng đá Việt Nam tìm lại niềm vui trong khoảng thời gian gần 2 tuần ảm đạm hậu SEA Games.

Dự đoán tỉ số: ĐT Việt Nam 3-1 ĐT Campuchia

Đội hình dự kiến

ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Dũng, Ngọc Thịnh, Văn Hậu, Văn Thanh, Huy Hùng, Xuân Trường, Minh Tuấn, Văn Toàn, Văn Quyết, Mạc Hồng Quân.

ĐT Campuchia: Sou Yaty, Sothearoth, Tola, Visal, Baraing, Dina, Phallin, Chhoeun, Matnorotin, Chan Vathanaka, Sokpheng.