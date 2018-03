Ngoại hạng Anh trước vòng 31 & Tứ kết FA Cup: Mourinho & Conte lâm đường cùng

Thứ Sáu, ngày 16/03/2018 10:05 AM (GMT+7)

Liverpool tiếp tục cuộc đua top 4

Sẽ chỉ có 4 trận đấu ở vòng 31 Ngoại hạng Anh được diễn ra cuối tuần này, nhưng diễn biến của nó không vì thế mà kém hấp dẫn. Man City đã bỏ quá xa các đối thủ và tuần này họ thậm chí không phải thi đấu do cũng đã bị loại ở FA Cup, khiến cuộc đua top 4 trở nên đáng chú ý hơn.

Thua MU nhưng vị trí thứ 2 vẫn trong tầm với của Liverpool

Trận thua MU 1-2 khiến Liverpool trượt xuống thứ 4 với 60 điểm và họ dù chỉ kém Tottenham có 1 điểm nhưng cách biệt với đội xếp thứ 5 Chelsea không quá lớn, chỉ 4 điểm. Tuần này đối thủ của thầy trò Jurgen Klopp là một Watford đang cách nhóm xuống hạng tới 9 điểm, nhưng họ có vẻ không phải đối thủ đáng ngại cho Liverpool khi đã không thắng 9 trận sân khách gần nhất và thậm chí không ghi nổi bàn nào trong chuỗi trận đó.

3 trận đấu còn lại đều có sự hiện diện của 3 đội trong nhóm xuống hạng và do đó hoàn toàn là về cuộc đua trụ hạng. West Brom khó lòng thoát khỏi tấm vé xuống Championship và họ lại gặp phải một Bournemouth luôn biết ghi bàn (dù thủ không giỏi), Crystal Palace đã trở lại nhóm nguy hiểm do chấn thương tàn phá nhưng họ sẽ có Wilfried Zaha trở lại cho trận gặp Huddersfield, còn Stoke được dự đoán sẽ thắng một Everton đã gần như chắc vé trụ hạng.

Đường cùng của Mourinho & Conte

Tứ kết FA Cup đến vào thời điểm cả MU lẫn Chelsea đều đã bị loại khỏi Champions League và FA Cup bỗng trở thành hy vọng đoạt cúp lớn nhất trong một mùa giải khá thất bát của hai đội. Thậm chí đây có thể coi là một giai đoạn quan trọng quyết định ghế HLV trưởng của Jose Mourinho & Antonio Conte mùa sau.

Mourinho & Conte vừa nhận thất bại ở Cúp C1 và chỉ còn FA Cup để cứu vớt mùa giải

MU sẽ được đá trên sân nhà trước Brighton nhưng Old Trafford đã 3 trận liên tiếp chứng kiến David De Gea thủng lưới. Brighton phong độ cũng không khá khẩm gì và thậm chí còn mất Anthony Knockaert trên hàng công do án treo giò, do đó nếu Mourinho và các học trò để thua (nhất là với một lối chơi tồi tệ), e rằng “Người đặc biệt” sẽ không sống sót nổi sang mùa sau.

Chelsea cũng vừa bị loại khỏi Cúp C1 và mặc dù họ không phải đối thủ của một Barcelona có Lionel Messi, ghế của HLV Antonio Conte đã lung lay từ trước do những đấu đá với ban giám đốc cộng thêm việc “The Blues” đang đứng ngoài top 4. FA Cup ít nhất cũng sẽ là danh hiệu an ủi, nhưng Leicester với Vardy & Mahrez sẽ không cho Chelsea thắng dễ dàng.

Ở 2 trận tứ kết còn lại, Tottenham sẽ phải gặp một Swansea đã thua chỉ 1/14 trận gần nhất do sự dẫn dắt tài tình của HLV Carlos Carvalhal, và dư luận sẽ tiếp tục chờ xem Spurs sẽ có phong độ thế nào khi Harry Kane vắng mặt. Trong khi đó Wigan chẳng có gì để sợ sau khi đã quật ngã Man City, và họ lại được một Southampton vừa sa thải HLV Mauricio Pellegrino hồi giữa tuần.