Đón đọc video hot, Lịch thi đấu bóng đá hôm nay mới nhất, cuộc đua rực lửa của Manchester United và các đại gia giải ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha, Champions League…

Video Ronaldo và bạn gái khoe con gái mới chào đời của họ qua Livestream ở Instagram:

Bàn về “Quả bóng Vàng”: Messi và Ronaldo đã nói chuyện gì với nhau?

Vào ngày 7/12 sắp tới, tạp chí bóng đá danh tiếng của Pháp France Football sẽ công bố danh tính chủ nhân của danh hiệu “Quả bóng Vàng” (Ballon d’Or) năm nay. Trong số 30 ứng viên đã được đơn vị này công bố, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đương nhiên góp mặt sau những màn trình diễn chói sáng của họ mùa trước và cả phần đầu năm nay. Cặp kỳ phùng địch thủ này đều đang có những lợi thế của riêng mình trong cuộc đua tranh “Bóng Vàng” cuối năm nay.

Ronaldo và Messi thêm một lần đua tranh quyết liệt cho danh hiệu "Quả bóng Vàng"

Cùng với Real Madrid, Ronaldo đã có được chức vô địch La Liga đầu tiên sau 5 năm. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đã góp công cực lớn giúp Real Madrid là đội đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu Champions League khi đăng quang tại Cardiff (xứ Wales) tháng 6 năm nay.

Trong khi đó, Messi đã đoạt danh hiệu “Pichichi” (Vua phá lưới La Liga) và “Chiếc giày Vàng châu Âu” với 37 bàn ở La Liga mùa giải 2016/17. Cùng với Barca, anh cũng đã vô địch cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mùa trước.

Mùa này, phong độ tại La Liga của Messi cũng rất đáng nể với 12 bàn thắng sau 11 vòng đấu, trong khi Ronaldo mới có 1 bàn ở đấu trường này năm nay.

Messi cũng chính là người đã ghi hat-trick quý hơn vàng giúp ĐT Argentina lội ngược dòng thắng 3-1 trên sân của ĐT Ecuador ở lượt cuối vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ để giúp “Albiceleste” thoát hiểm, qua đó có vé chính thức đến Nga dự cúp thế giới năm sau.

Ronaldo đang mong san bằng kỉ lục 5 lần giành “Quả bóng Vàng” của Messi, trong khi đó, chính siêu sao người Argentina cũng có thể nâng cao thành tích của mình lên 6 lần giành danh hiệu này để cắt đuôi đối thủ.

Ronaldo đã đoạt "Quả bóng Vàng" năm ngoái

Vài ngày trước, có thông tin rò rỉ về việc trang bìa tạp chí France Football bất ngờ in ảnh Messi cạnh hình ảnh Quả bóng Vàng như thông lệ in hình của chủ nhân danh hiệu cao quý này hằng năm (giống trường hợp Ronaldo năm ngoái), bất chấp việc Ronaldo mới được coi là ứng cử viên số 1 sau khi đã đoạt giải “Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best).

Thế nhưng, hôm nay, một thông tin bất ngờ khác lại được giới truyền thông công bố. Tờ Don Balon – một nhật báo chuyên về đời tư cầu thủ ở Tây Ban Nha đã khẳng định Messi và Ronaldo vừa bí mật liên lạc với nhau qua một cuộc điện thoại.

Trong đó, Messi đã linh cảm gần như chắc chắn anh sẽ lại thua CR7 như cuộc bình chọn “Quả bóng Vàng 2016” và đã chúc mừng sớm đến đại kình địch. Còn Ronaldo, anh lại suy đoán, “Quả bóng Vàng 2018” sẽ thuộc về Messi dựa trên phong độ ghi bàn ấn tượng của siêu sao bên phía Barca mùa này.

Trong khi ấy, Kaka – cựu tiền vệ người Brazil từng là đồng đội với Ronaldo ở Real Madrid đã dự đoán trên kênh truyền thông Colombia – El Spectador rằng đồng hương với anh - Neymar sẽ độc chiếm “Quả bóng Vàng” sau thời Messi – Ronaldo: “Bóng đá không phải là môn khoa học chính xác nên rất khó nói rõ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng tôi cho rằng người chiến thắng danh hiệu “Quả bóng Vàng” tiếp theo sau thời Cristiano và Messi sẽ là Neymar.

Ronaldo dùng “chiêu độc” chạy án tù trốn thuế

Sau khi được tạo điều kiện nghỉ ngơi không phải lên ĐT Bồ Đào Nha dự các trận đấu giao hữu vừa qua, Cristiano Ronaldo đã cùng cô bạn gái Georgina Rodriguez đón đứa con gái chung của họ - Alana Martina vừa chào đời hôm 12/11 sớm hơn dự sinh tận 10 ngày.

Bạn gái Ronaldo hạnh phúc vì sinh con gái có tên Alana Martina

Siêu sao của Real cũng đã có một động thái bên lề sân cỏ đáng chú ý khi theo tờ El Mundo, anh đã thuê dịch vụ luật sư kinh tế cao cấp của công ty luật được thành lập bởi chính Bộ trưởng Bộ Tài chính Tây Ban Nha Cristóbal Montoro nhằm chạy án tù về tội 4 lần trốn thuế số tiền 14,7 triệu euro bị cáo buộc.

CR7 tất tả lo chạy án trốn thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Tây Ban Nha Cristóbal Montoro

Manuel De Vicente-Tutor, một cựu Thanh tra Kho bạc Nhà nước và thuế má, cũng là một người bạn thân và từng được coi là “cánh tay phải” của Bộ trưởng Montoro sẽ là người chịu trách nhiệm tổ chức bào chữa cho Ronaldo. Với sự “nhúng tay” của nhân vật có máu mặt này, CR7 có nhiều cơ hội thoát án tù vì sai phạm tài chính của mình.