Neymar 25 tuổi: Hơn Messi 1 bàn và Ronaldo 118 bàn

25 tuổi, Neymar còn “nhả đạn” khủng khiếp hơn Messi, Ronaldo

Neymar sinh ngày 5/2/1992, nghĩa là hôm qua chính là sinh nhật lần thứ 25 của chàng tiền đạo người Brazil này. Tiền đạo mang áo số 11 của Barcelona đã chinh phục thành công gần như tất cả danh hiệu cao quý nhất cấp CLB cùng “Gã khổng lồ xứ Catalunya”, bao gồm 1 Champions League, 2 chức vô địch La Liga, 2 cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 FIFA Club World Cup.

Neymar và cậu con trai anh - Davi Lucca trong ngày sinh nhật lần thứ 25 của tiền đạo này

Ở tuổi 25, thậm chí Neymar còn có thành tích ghi bàn tốt hơn cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. “Tiểu Neymar ” đã 280 bàn thắng trong 468 trận thi đấu chuyên nghiệp, nhiều hơn người đồng đội ăn ý hiện tại ở Barca – Messi đúng 1 bàn khi siêu sao người Argentina ở tuổi đó ghi được 279 bàn trong 405 trận.

Trong khi đó, đương kim “Quả bóng Vàng” Ronaldo khi cán mốc 25 tuổi mới chỉ ghi được 162 bàn thắng trong 410 trận thi đấu chuyên nghiệp. Ở tuổi 25, Neymar có nhiều hơn CR7 tận 118 bàn nhưng cũng đã thi đấu nhiều hơn siêu sao người Bồ Đào Nha 58 trận.

Khoảng lặng của một thiên tài

Nếu so sánh khi cùng 25 tuổi, Neymar rõ ràng có số lượng bàn thắng nhỉnh hơn một chút so với Messi và thậm chí hơn rất nhiều so với Ronaldo nhưng thần đồng bóng đá một thời trưởng thành từ lò đào tạo của Santos cũng vẫn còn thua kém hai đồng nghiệp kể trên ở việc chưa từng đoạt “Quả bóng Vàng”.

Trong khi ấy, ở tuổi 25 vào năm 2012, Messi đã sở hữu đến 4 “Quả bóng Vàng” (2009, 2010, 2011 và 2012) cùng 1 danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA” (2009). Còn Ronaldo, khi kỉ niệm sinh nhật tuổi 25 năm 2010, anh đã kịp bổ sung cho mình danh hiệu “Quả bóng Vàng” đầu tiên năm 2008 cùng MU.

Hiện giờ, gần chục năm qua, trong khi “Bóng Vàng” vẫn là niềm mơ ước của Neymar và nhiều ngôi sao bóng đá thế giới khác thì Messi đã giữ kỉ lục 5 lần giành danh hiệu này, trong khi Ronaldo với cũng đã bám sát với 4 lần được vinh danh.

Ở tuổi 25, Messi và Ronaldo đã có "Quả bóng Vàng", còn Neymar thì chưa có vinh dự nhận giải thưởng cao quý này

Khi mà cặp đôi kỳ phùng địch thủ này vẫn còn thi đấu và giữ được phong độ ghi bàn đỉnh cao dù đã mấp mé hoặc ngoài 30 tuổi, thật khó cho Neymar có thể lật đổ được họ để được vinh dự nhận giải thưởng tôn vinh “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” trong năm.

Dù vậy, với tài năng đã được khẳng định từ lâu của mình, Neymar vẫn được giới chuyên môn và người hâm mộ đặt kỳ vọng sẽ sớm trở ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá thế giới trong thời gian không xa sắp tới tiếp bước kỉ nguyên Messi – Ronaldo.

Video Neymar và các đồng đội tại Barca đại thắng Bilbao ở vòng 21 La Liga: