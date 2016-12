MU – Sunderland: Chủ nhà không hiếu khách

(MU – Sunderland, 22h, 26/12, vòng 18 Ngoại hạng Anh) David Moyes trở lại Old Trafford trong ngày Lễ tặng quà, nhưng các vị khách Sunderland có thể phải ra về trắng tay.

Thứ Hai, ngày 26/12/2016 10:12 AM (GMT+7)

Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp, quý độc giả hãy đón xem

Video trận MU thắng West Brom 2-0

Manchester United cuối cùng cũng đã bắt đầu ăn ý về mặt lối chơi dưới thời Jose Mourinho và “Quỷ Đỏ” đang muốn kết thúc năm 2016 với những chiến thắng. Họ đã toàn thắng 3 trận liên tiếp ở Premier League, chuỗi trận thắng đầu tiên kể từ tháng 8, và vượt qua Sunderland sẽ giúp MU lần đầu tiên có được 4 chiến thắng liên tiếp kể từ tháng 4/2015.

Mourinho và Ibrahimovic đang đưa MU tới một chuỗi thắng liên tiếp ở Premier League

Sunderland kiếm được một chiến thắng 1-0 đầy giá trị trước Watford, nhưng phong độ sân khách là một vấn đề nhức nhối cho HLV David Moyes. Họ đã thua 6/8 trận sân khách Premier League mùa này, trong đó không ghi được bàn nào và thủng lưới 7 lần ở 2 chuyến xa nhà gần nhất. Thậm chí khi nới rộng ra hơn, trong 6 trận sân khách gần nhất Sunderland mới ghi bàn trong chỉ 1 trận.

Với tình thế rất tương phản như vậy, MU được coi là “cửa trên” khá rõ ràng cho trận đấu này. Jose Mourinho chào đón sự trở lại của Chris Smalling sau gần 2 tháng nghỉ do chấn thương bàn chân, tuy nhiên vị trí của Smalling đã không còn được Mourinho tín nhiệm kể từ sau thảm họa trước Chelsea tại Stamford Bridge. Cặp Marcos Rojo – Phil Jones đang đá rất tốt, do đó Chris Smalling và Eric Bailly sẽ phải chờ.

Chấn thương mắt cá khiến Henrikh Mkhitaryan nghỉ 2 trận vừa qua của MU nhưng tiền vệ người Armenia có thể đánh dấu sự trở lại trong buổi tối hôm nay. Và với việc đội trưởng Wayne Rooney đang khá ăn ý với Zlatan Ibrahimovic, Mourinho có thể sẽ dùng hàng công 4 người Ibra – Rooney – Pogba – Mata, trong khi Micki và Martial có thể vào sân từ ghế dự bị nếu tình thế không thuận lợi.

Trong khi Mourinho có khá nhiều lựa chọn, đồng nghiệp David Moyes thì ngược lại. Adnan Januzaj sẽ không thể ra sân do được MU cho mượn, trong khi Lee Cattermole, Lynden Gooch, Jack Rodwell, Jan Kirchoff và Duncan Watmore tiếp tục nghỉ thi đấu. Billy Jones, Javier Manquillo và Steven Piernaar chưa rõ khả năng ra sân, buộc Moyes phải chuẩn bị tinh thần dùng cựu cầu thủ MU Donald Love.

David Moyes

Cuộc đua vào top 4 đang ở giai đoạn khá gay go và được chơi 2 trận sân nhà trước Sunderland và Middlesbrough là cơ hội tốt để MU duy trì sự bám đuổi. Boro sẽ là một thử thách đáng gờm (ít nhất về mặt phòng ngự), nhưng Sunderland thì đang rất yếu ớt và do đó ngày hôm nay có thể không phải một ngày trở lại Old Trafford không có quà cho David Moyes.

Đội hình dự kiến:

MU: De Gea – Darmian, Rojo, Jones, Valencia – Carrick, Herrera – Rooney, Pogba, Mata – Ibrahimovic.

Sunderland: Pickford – Aanholt, Djilobodji, Kone, Love – Denayer, Ndong, Pienaar – Anichebe, Defoe, Borini.

Dự đoán: MU thắng 3-0.