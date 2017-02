MU - St.Etienne: Trổ tài đi “Người đặc biệt”

(MU - St Etienne, 03h05, 17/2, lượt đi vòng 1/16 Europa League) Tài cầm quân của Jose Mourinho sẽ là niềm tin sống còn đối với các cầu thủ MU trong cuộc chiến với St. Etienne tại sân Old Trafford.

Thứ Năm, ngày 16/02/2017 10:15 AM (GMT+7)

Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp, mời quý vị và các bạn đón xem:

Xem video trận MU 2-0 Watford (Vòng 25 Premier League):

“Đa mưu túc trí” như Mourinho

Trong thời gian qua, dưới bàn tay của HLV Jose Mourinho, MU đang có một phong độ tuyệt vời: Bất bại 16 trận liên tiếp ở Premier League và còn nguyên 3 mục tiêu ở các giải đấu Cúp (League Cup, Europa League, FA Cup). Thế nên các Manucians đang rất hy vọng, với tài năng cầm quân của Mourinho, chắc chắn MU sẽ có ít nhất 1 danh hiệu hay thậm chí có thể “ăn 3” vào cuối mùa.

Mourinho sẽ giúp MU thắng đậm

Trước mắt, MU sẽ có cuộc chiến đối đầu St. Etienne trên sân nhà Old Trafford và để tiếp tục nuôi mộng lớn với “Quỷ đỏ”, Jose Mourinho và các học trò sẽ hướng tới một trận thắng đậm để chiếm ưu thế trước cuộc tái đấu trên đất Pháp.

Hiện có rất nhiều lý do để có thể tin MU sẽ thể hiện được một ưu thế vượt trội so với đối thủ, đoàn quân của Mourinho ở thời điểm này đã khác rất nhiều so với giai đoạn chật vật vượt qua vòng bảng Europa League. Không chỉ cải thiện khả năng tấn công và ghi bàn, “Quỷ đỏ” còn tạo ra sự chắc chắn cần thiết ở hàng phòng ngự, đúng với phong cách thường thấy của Mourinho .

Minh chứng là 4 trận thi đấu gần nhất “Quỷ đỏ” không phải vào lưới nhặt bóng với 3 trận thắng và 1 trận hòa. Man United sở hữu dàn cầu thủ toàn những ngôi sao và thể lực sung mãn trải đều ở tất cả các tuyến như Bailly, Mata, Ibrahimovic đều sẵn sàng tỏa sáng khi cần.

Và bên ngoài đường pitch, với một cái đầu lạnh sau nhiều năm chinh chiến ở Cúp châu Âu như Mourinho, chắc chắn chiến lược gia người Bồ sẽ tìm ra cách để MU có được một chiến thắng thuyết phục và mãn nhãn dành cho các cổ động viên trên sân Old Trafford.

St.Etienne và nỗi ám ảnh Ibra

Bên kia chiến tuyến, cùng có biệt danh là Quỷ (St.Etienne mang biệt danh Quỷ xanh), nhưng đội bóng Pháp kém xa MU cả về truyền thống, danh tiếng, cho đến chất lượng đội hình. Không những thế, phong độ của St. Etienne đang có dấu hiệu khá thất thường, bằng chứng là họ đã để thua 2 trận trên sân khách gần nhất. Tuy nhiên, để chuẩn bị trước cuộc đấu với MU, đội bóng đến từ nước Pháp cũng vừa giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước Lorient.

Đến với đấu trường Europa League, điểm khó đối với đoàn quân của HLV Christophe Galtier là việc họ không có nhiều kinh nghiệm. Điều đó nhiều khả năng sẽ bộc lộ trên sân Old Trafford đêm nay. Một "Quỷ đỏ" đã tìm lại sức mạnh và đang trong trạng thái hưng phấn nhiều khả năng sẽ dễ dàng quật ngã “Quỷ xanh” để mở rộng cánh cửa đi tiếp ở sân chơi Europa League.

Nhất là khi hiểm họa Zlatan Ibrahimovic đang sẵn sàng gieo rắc nỗi sợ hãi cho đội bóng đến từ nước Pháp. Thời điểm còn khoác áo PSG, chân sút người Thụy Điển đã ghi tới14 bàn trong 13 trận đối đầu với St. Etienne. Thế nên, nếu có bị Ibra tiếp tục bắn hạ ở lần tái ngộ trên đất Anh, “Quỷ xanh”hy vọng họ sẽ ra về với ít "vết thương" nhất có thể, trước khi bày binh bố trận mưu tính cho tấm vé đi tiếp tại Stade Geoffroy-Guichard sau đây 1 tuần.

Ngoài cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa Ibra và đội bóng nước Pháp, hai anh em nhà Pogba (Paul và Florentin) cũng sẽ cuộc chạm trán đầy cảm xúc khi cậu em trai đắt giá sẽ có cuộc chiến “một mất, một còn” với anh trai vì màu cờ sắc áo đội nhà.

DỰ ĐOÁN: 3-0

Đội hình dự kiến:

MU (4-2-3-1): De Gea; Smalling, Bailly, Valencia, Blind; Pogba, Herrera; Mata, Martial, Mkhitaryan; Ibrahimovic.

St. Etienne (4-2-3-1): Ruffier; Perrin, Catherine, Pogba, Malcuit; Pajot, Veretout; Saivet, Hamouma, Paquet; Roux.