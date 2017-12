Mời các bạn đón đọc video hot, Lịch thi đấu bóng đá mới nhất, cuộc đua rực lửa ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Champions League…

Video: MU hòa Burnley, sắp bị Man City bỏ xa 15 điểm

Nhà giàu tiêu tiền: MU chỉ đáng làm "học trò" của Man City

Như thường lệ, Jose Mourinho tiếp tục giữ thói quen đổ lỗi cho nghịch cảnh mỗi khi MU thi đấu kém cỏi. Sau lí do muôn thuở “thiếu may mắn”, chiến lược gia người BĐN bất ngờ chĩa mũi dùi sang Man City và than vãn, đội chủ sân Old Trafford thua kém đại kình địch cùng thành phố vì...không bạo chi bằng: "MU đang trong mùa giải thứ 2 cố gắng xây dựng lại đội bóng, 300 triệu bảng là không đủ. Man City đã chi tiền tấn để chiêu mộ một loạt chân sút thượng hạng trên hàng công"!

Mourinho-MU nên "cắp cặp" học Pep-Man City cách tiêu tiền

Phát ngôn này chẳng khác nào một cái tát vào mặt... Mourinho bởi chỉ mới vài tháng trước, ông còn chê bại Chelsea, Man City là hai “gã trọc phú” khờ khạo, đốt tiền đưa về những tân binh tầm trung như Alvaro Morata (70 triệu bảng) hay Kyle Walker (50 triệu bảng).

Vậy Mourinho làm gì với gói 300 triệu bảng được MU cấp hơn 1 năm qua? 290,7 triệu bảng ném vào thị trường chuyển nhượng nhưng chẳng một cầu thủ nào được nâng tầm, thậm chí ông còn góp phần làm thui chột Mkhitaryan, Lukaku?

Nhìn sang bên kia, Pep Guardiola đã tiêu 383,55 triệu bảng của Man City vào việc mua sắm (168,85 triệu bảng mùa 2016/17 và 214,7 triệu bảng mùa 2017/18), con số chỉ nhỉnh hơn MU 75,15 triệu bảng. Vấn đề ở chỗ, cách tiêu tiền giữa hai đội hoàn toàn khác biết, và MU chỉ đáng làm học trò" của "gã trọc phú" Man City.

Những bản hợp đồng mà Pep mang về như Ederson, Kyle Walker, John Stones, Leroy Sane cho tới Gabriel Jesus đều tỏa sáng, những Kevin De Bruyne, David Silva, Raheem Sterling hay Nicolas Otamendi… tiến bộ vượt bậc và vươn lên đẳng cấp mới.

Mourinho-MU đã, đang và sẽ không bao giờ thừa nhận thất bại trước Man City và Pep trên sân cỏ lẫn cách tiêu tiền. Đó mới chính là điều khiến "Quỷ đỏ" trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.

Tỷ phú khờ khạo

Mourinho chính là đại diện cho sự bất lực trong công cuộc khôi phục lại những năm tháng vinh quang thời Sir Alex Ferguson của MU. Kể từ khi chiến lược gia huyền thoại giải nghệ, BLĐ "Quỷ đỏ" đã chi xấp xỉ 600 triệu bảng cho 22 cầu thủ dưới thời 3 HLV (David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho).

MU chi 600 triệu bảng chiêu mộ 22 tân binh thời "hậu Sir Alex" , đổi lại bằng... 0 chức vô địch Premier League

Thế nhưng, những cái tên đắt giá như Angel Di Maria, Paul Pogba hay Romelu Lukaku chỉ đối lại cho họ… 0 chức vô địch Premier League.

Trong số 22 cầu thủ cập bến sân Old Trafford từ mùa 2013/14 (thời điểm Sir Alex giải nghệ), chỉ còn 13 người trụ lại với tổng giá trị 520 triệu bảng. Như vậy, MU lỗ 80 triệu bảng để chinh phục giấc mơ premier League. Đáng buồn hơn, quá nửa trong số này chưa tìm được vị trí vững chắc trong đội hình MU.

Tiêu tiền là một nghệ thuật, còn MU - dù giàu có và bạo chi - vẫn chỉ là một "gã khờ khạo" trong quá trình theo đuổi giấc mơ Premier League xa vời.