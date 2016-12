Chuyển nhượng MU-Mourinho: Cạnh tranh khốc liệt 1 chọi 6

Thứ Sáu, ngày 30/12/2016 10:23 AM (GMT+7)

Video MU thắng 3-1 Sunderland (Vòng 18 NHA):

HLV Jose Mourinho đã xây dựng được bộ khung ổn định cho MU gần đây. Từ chỗ chỉ là phương án chữa cháy, Phil Jones và Marcos Rojo hình thành cặp trung vệ cực hay trong khi bộ ba tiền vệ Pogba, Carrick và Herrera kết hợp hoàn hảo, Ibra ở trên không thể thay thế.

Nhiều cầu thủ ở MU vật vã tranh suất đá chính

Nhưng sự thật, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn đau đầu hàng tuần về vấn đề nhân sự. Đó là việc chọn người chạy cánh, đặc biệt là cánh trái trong sơ đồ 4-3-3. Có tới 6 cái tên được sử dụng luân phiên gồm Martial, Rashford, Rooney, Young, Lingard và Depay.

Trong số này, tương lai của Depay mịt mù nhất với 7 lần ra sân, hoặc từ ghế dự bị hoặc ở trận đấu ít tầm quan trọng. Young cũng chẳng khá hơn. Và khả năng cao, Depay và Young sẽ được mở đường để rời Old Trafford kì chuyển nhượng mùa Đông này.

Ibra chắc suất, khi Mkhitaryan trở lại, nghĩa là trên hàng công MU chỉ còn 1 suất cạnh tranh. Kể cả Depay và Young ra đi thì 1 suất ấy vẫn là cuộc đấu của 6 cái tên. Fellaini và Mata là 2 gương mặt thế chỗ vào tranh suất với Martial, Rashford, Rooney và Lingard.

Thủ quân Rooney cam chịu phận dự bị vài tháng nay. Martial mất phong độ và số lần ra sân thưa dần. Rashford cũng không đá chính ở Premier League từ giữa tháng 10. Lingard được trao cơ hội nhưng cầu thủ này chưa nắm bắt tốt nhất.

Dù sao so với giai đoạn trước, Mourinho đang có cơn đau đầu dễ chịu vì MU vào guồng, các cầu thủ tự tin. Sự cạnh tranh giữa các cầu thủ có ý nghĩa thúc đẩy đội bóng đi lên. Mùa này, “Quỷ đỏ” có thể đá tới 60 trận và Mourinho hi vọng lực lượng dày và chất sẽ gieo nên nhiều hi vọng.