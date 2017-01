MU – Hull City: Mourinho xịn đấu “Mourinho mới”

Đội hình dự kiến: MU: De Gea – Darmian, Blind, Jones, Valencia – Herrera, Pogba – Rashford, Rooney, Mkhitaryan – Ibrahimovic. Hull: Marshall – Robertson, Huddlestone, Livermore, Meyler – Diomande, Mason, Clucas, Snodgrass – Henriksen – Abel Hernandez. Dự đoán: MU thắng 3-0. Tình hình lực lượng: - MU: Marcos Rojo & Luke Shaw chấn thương, Eric Bailly dự CAN. - Hull: Alex Bruce, Will Keane, Greg Luer, Moses Odubajo, Curtis Davies chấn thương, Brian Lenihan, Allan McGregor, Michael Dawson, Harry Maguire đau nhẹ, Ahmed Elmohamady và Dieumerci Mbokani dự CAN. Thông tin bên lề - Lần duy nhất Hull City thắng MU tại Old Trafford là tại FA Cup năm 1952. - Đây là lần thứ 14 vào bán kết League Cup của MU, chỉ thua 17 lần của Liverpool, trong khi đó với Hull đây là lần đầu tiên. - MU đã chiến thắng ở 8/10 lần gần nhất vào bán kết League Cup. - Trong 25 trận sân nhà gần nhất ở League Cup, MU thua chỉ một lần, 1-2 trước Chelsea vào tháng 1/2005.