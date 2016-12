Messi & Ronaldo đến Trung Quốc: Tất yếu ở tương lai?

Ở Buenos Aires, bên cạnh áo đấu của những CLB lớn nhất thành phố như Boca Juniors hay River Plate thì áo đấu của Barcelona và Man City cũng hiện diện, phần nhiều do Lionel Messi, Carlos Tevez và Sergio Aguero.

Carlos Tevez một lần nữa chia tay Boca Juniors để tới Trung Quốc

Nếu như áo đấu của những Boca hay River là biểu hiện của sự thống trị từ những thế lực nội địa, áo đấu của Barca hay Man City là giấc mơ của những cầu thủ Argentina. Giấc mơ đó là lớn lên, đá bóng cho đội bóng mình yêu, trước khi vượt đại dương và chơi cho một CLB lớn mạnh & giàu có.

Vậy phải chăng đã đến lúc áo đấu của Shanghai Shenhua sẽ xuất hiện ở Buenos Aires, sau khi Carlos Tevez rời Boca để tới Trung Quốc thi đấu?

Cầu thủ Argentina từ lâu đã chơi bóng vì tiền, họ như những nhà thám hiểm sẵn sàng đến những nơi ngóc ngách của thế giới để thi đấu miễn là được trả xứng đáng. Trong thập niên 1930 những thế hệ người gốc Italia đã quay trở lại quê hương để khoác áo những AC Milan, Juventus hay Torino. Gabriel Batistuta trước khi giải nghệ đã tới thi đấu ở Qatar.

Từ trái sang: Claudio Caniggia, Pep Guardiola và Gabriel Batistuta ở Qatar. Batistuta phá kỷ lục ghi bàn của giải VĐQG Qatar và được chọn làm đại diện cho nước này vận động đăng cai World Cup 2022

Thế nên việc những Lavezzi hay Tevez chuyển tới Trung Quốc thi đấu không có gì ngạc nhiên. Tevez đã chấp nhận giảm lương để quay về Boca, nhưng khi Shanghai Shenhua trả tới 615.000 bảng/tuần, “Carlitos” không thể từ chối. Sự nghiệp của anh sắp kết thúc, vậy thì còn gì thông minh hơn là tận dụng cơ hội này để kiếm một số tiền lớn?

Trung Quốc chắc chắn sẽ tạo nên những cú sốc văn hóa cho cầu thủ Nam Mỹ khi so sánh với Tây Ban Nha, Italia hay Anh. Nhưng 2 năm ở giải Super League là đủ để một cầu thủ không phải lo lắng gì về tài chính trong suốt phần đời còn lại, thay vì phải chơi bóng ở một lục địa mà tiền lương thấp, điều kiện sống khó khăn và nhiều CLB hoạt động với ngân sách eo hẹp.

Hẳn nhiều người sẽ chê bai bóng đá Trung Quốc, rằng nó không thể bì được về lịch sử và truyền thống so với các giải đấu châu Âu. Bóng đá thực tế đã trở thành một ngành công nghiệp không biên giới và những giải đấu nhiều tiền sẽ hút cầu thủ đến thi đấu. Chẳng phải Serie A từng quy tụ nhiều cầu thủ đoạt QBV nhất trong lịch sử vì các CLB Ý quá giàu?

Cũng vì lý do đó mà Pele, sau một sự nghiệp hiển hách tại quê nhà Brazil nhưng không được cho phép sang châu Âu trong 10 năm (vì một đạo luật coi ông là “tài sản quốc gia”), đã sang Mỹ thi đấu cho New York Cosmos, trong lúc bóng đá Mỹ cũng chẳng hơn gì bóng đá Trung Quốc bây giờ. Sau Pele, New York Cosmos chào đón Franz Beckenbauer và Carlos Alberto (đồng đội ở tuyển Brazil của Pele), trong khi Johan Cruyff và George Best cũng tới Mỹ để kiếm tiền.

Do vậy sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo quyết định khoác áo một CLB Trung Quốc nào đó. Họ là huyền thoại ở Barcelona và Real Madrid, và họ vốn đã rất giàu nhờ lương đá bóng lẫn hợp đồng tài trợ, nhưng sẽ chẳng có gì sai trái nếu họ vẫn muốn kiếm thêm tiền.

Ronaldo và Messi: Đối đầu nhau ở La Liga trong hiện tại, chạm trán ở Trung Quốc trong tương lai?

Messi chẳng phải đã đoạt mọi danh hiệu có thể trong màu áo Barcelona, phải không? Và nếu Messi từng nói anh muốn giải nghệ tại CLB cũ Newell’s Old Boys, có một cách hay hơn: Messi sẽ rời Barca, quay về Newell’s chơi bóng khoảng 1 năm, sau đó sang Trung Quốc, và Newell’s sẽ nhận khoản phí chuyển nhượng khoảng 50 triệu bảng hay gì đấy, và sau này anh vẫn còn có cơ hội giải nghệ ở Newell’s.