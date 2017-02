Liverpool – Tottenham: Hòa cũng dở, chỉ có thể thắng

Thông tin lực lượng: Tottenham: Danny Rose, Jan Vertonghen và Erik Lamela không thể ra sân do chấn thương nhưng hậu vệ biên Kieran Trippier có thể thi đấu. Liverpool: Hai trung vệ Ragnar Klavan và Dejan Lovren vẫn chưa chắc có thể ra sân. Thống kê - Đối đầu: Liverpool thua 8/10 trận gần nhất. Nhưng đang chiến thắng 6/12 trận gần nhất trước Tottenham trên mọi đấu trường. Liverpool đang bất bại chuỗi 8 trận liên tiếp so tài với Tottenham tại Premier League (thắng 5, hòa 3). Liverpool đã ghi được 12 bàn thắng từ chấm penalty khi chạm trán Spurs ở NHA - nhiều nhất trong các cặp đấu ở giải đấu này. Ngoài ra, The Reds cũng đang được hưởng nhiều quả phạt đền nhất tại Premier League mùa này (6), và James Milner là người thực hiện thành công tất cả. The Kop chỉ thắng 1/10 trận trong tất cả các trận đấu trong năm 2017. Đây là màn khởi đầu năm mới tồi tệ nhất của họ trong 1 năm dương lịch kể từ năm 1993 (thắng 1/11 trận đầu tiên). Không có cầu thủ nào ghi nhiều bàn nhất trong năm 2017 so với Harry Kane - 6 (bằng Romelu Lukaku). Anh cũng chính là cầu thủ ghi 20 bàn thắng tại NHA trong hai năm gần nhất (tính theo năm dương lịch): 27 - 2015, 22 - 2016. Spurs đã thua 15/24 lần đụng độ The Kop tại Anfield trong khuôn khổ Premier League (thắng 2, hòa 7). Kết quả này chỉ kém thành tích của "Gà trống" tại Old Trafford (20) và sân Stamford Bridge (16).