La Liga trước vòng 22: Chiếc lò xo Real - Ronaldo

Sau 1 vòng đấu phải vì nghỉ vì lý do thời tiết, các ngôi sao Real đang khao khát được ra sân để chơi bóng và giành chiến thắng, đồng thời không để Barca vượt mặt.

Thứ Sáu, ngày 10/02/2017 10:39 AM (GMT+7)

Chiếc lò xo Real

Real đã không được thi đấu vòng 21 vì lý do “trên trời” rơi xuống. Sân Balaidos của Celta Vigo đã bị hư hỏng sau một trận mưa to tại xứ Galicia, nên đã để đảm bảo an ninh thị trưởng thành phố Vigo là ông Abel Caballero cho biết trên đài phát thanh địa phương rằng ông và chủ tịch CLB Celta Vigo đã thống nhất hoãn trận đấu.

Real vừa có 2 tuần nghỉ ngơi vì lý do thời tiết

Phía Real từng muốn rời trận đấu đến sân trung lập nhưng không được sự đồng ý của phía Celta Vigo. Chính vì thế, “Kền kền trắng” sẽ phải đá bù, rất có thể sẽ là vào ngày 6/5, thời điểm mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc và có khả năng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua vô địch.

Để trận đấu bù với Celta Vigo không còn quá nhiều ý nghĩa, Real ngay từ bây giờ phải tận dụng tối đa những cơ hội có được để không bị kình địch Barca đuổi kịp.

Chuyến làm khách tới sân của đội bét bảng Osasuna ở vòng 22 Liga là một cơ hội tốt để thầy trò HLV Zidane không để Barca bắt kịp (hiện chỉ kém 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận).

2 tuần nghỉ vừa qua cũng có những mặt tích cực. Ngoài việc các trụ cột có thêm thời gian để nghỉ ngơi, việc Modric, Marcelo đã hồi phục giúp Zizou bớt lo hơn về lực lượng, nhất là khi Champions League sẽ trở lại vào tuần tới (Real tiếp Napoli tại Bernabeu vào 2h45, 16/2).

Ở lượt đi, Real đã vùi dập Osasuna 5-2. Ở lượt về diễn ra vào đêm thứ 7 tới (2h45, 12/2), có thể sẽ không có một tỉ số đậm như vậy bởi Osasuna cũng đang rất quyết tâm để trụ hạng, nhưng đẳng cấp 2 bên rõ ràng là quá chênh lệch. Thậm chí, HLV Zidane có thể toan tính nhân sự nhằm giữ sức cho các trụ cột để chuẩn bị cho trận gặp Napoli.

Barca trả nợ, tập dượt cho trận chung kết cúp Nhà Vua?

Ngay sau trận khổ chiến với Atletico ở bán kết lượt về cúp Nhà Vua, thầy trò HLV Enrique sẽ phải làm khách tới sân của Deportivo Alaves, đối thủ của họ ở trận chung kết cúp Nhà Vua vào ngày 27/5 tới đây.

Barca sẽ phải tính toán để chuẩn bị cho trận gặp PSG ở cúp C1

Chuyến làm khách tới sân của Alaves sẽ là màn tập dượt quý giá để gã khổng lồ xứ Catalunya biết rõ hơn về thực lực của đối thủ đã từng hạ gục họ ngay tại Nou Camp ở lượt đi (1-2).

Chiến thuật của Alaves không có gì phức tạp, bởi với ngân sách hạn hẹp chỉ 49,3 triệu euro, đội chủ sân Mendizorroza luôn chủ trương chơi phòng ngự phản công. Chính nhờ đòn hiểm này, Alaves đã tạo ra cú sốc ở lượt đi khiến Barca phải bẽ mặt.

Với thực lực giữa 2 bên, không khó để dự đoán Alaves sẽ tiếp tục thi triển sở trường của mình, còn hàng công của Barca sẽ có dịp thử sức với hàng thủ tốt thứ 5 tại Liga (Alaves mới chỉ để thủng lưới 22 bàn sau 21 vòng). Neymar sẽ trở lại đội hình sau khi bị treo giò ở trận gặp Atletico để kết hợp với Messi và Suarez đang có phong độ cao.

Barca cần phải thắng để tiếp tục bám đuổi Real, nhưng trước mắt là chuyến làm khách đầy bão tố trên sân của PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League (2h45, 15/2). Nếu không muốn lời nguyền Champions League tiếp tục linh nghiệm, HLV Enrique sẽ phải đau đầu tìm ra thượng sách…