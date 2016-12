Ibrahimovic: Vua & huyền thoại ở MU, ngôi sao năm 2016

Video Ibra ghi bàn trong trận MU thắng Sunderland:

Nhìn lại một năm thăng trầm, chúng tôi chọn Zlatan Ibrahimovic là nhân vật tiêu biểu của bóng đá thế giới năm 2016 không phải bởi những màn trình diễn ngoạn mục phi thường, những danh hiệu lớn hay những kỷ lục bàn thắng. Về những mặt này, anh còn kém hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Chúng tôi chọn Ibra là bởi ở tuổi 35, anh vẫn đủ dũng cảm để chuyển đến một giải đấu khắc nghiệt bậc nhất và vẫn tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Anh có lẽ chính là cầu thủ chơi xuất sắc nhất mọi thời đại ở độ tuổi ấy.

Khả năng ghi bàn của Ibra ở tuổi 35 vẫn rất đáng gờm

1 góc riêng cho “vị vua” & huyền thoại có tên Ibrahimovic

Tính riêng ở cấp CLB, Ibrahimovic đã ghi tới 50 bàn thắng trong năm 2016 (còn cơ hội gia tăng thành tích ở trận đấu cuối cùng trong năm gặp Middlesbrough). Con số ấy chỉ kém Messi 1 bàn, hơn Luis Suarez 1 bàn và hơn Ronaldo tới 7 bàn thắng.

Thật khó để tin rằng Ibrahimovic đã 35 tuổi. Tuổi già dường như chưa thể chạm tới Ibra, như chính anh thừa nhận: “Tôi cảm thấy như mình mới 20 và sẽ chơi bóng đến 50 tuổi”. Hay như Jose Mourinho từng nói, Ibra không phải 35 tuổi mà thực ra mới chỉ 25.

Chuyển tới Old Trafford là một cuộc dấn thân mạo hiểm của chàng cao bồi có cái mũi khoằm. Premier League vốn không phải mảnh đất lành cho những tên tuổi lớn dưỡng già, sống an nhàn và hưởng mức lương hậu hĩnh (lý do các siêu sao tuổi xế chiều như Rivaldo, Ronaldinho hay Kaka từ chối Chelsea và Man City). Nhưng Ibra đã quyết định chọn MU bởi lý do đơn giản: anh là Ibrahimovic.

Chân sút Thụy Điển mang khí chất ngút trời và một cái tôi khổng lồ. Rời Paris Saint-Germain, anh tuyên bố “tôi đến như một vị vua và đi như một huyền thoại”.

Khi trở lại Paris để đá vòng bảng EURO, anh bỡn cợt: “Kể từ lúc tôi đi thì Paris mưa suốt. Trời nhớ tôi nên trời khóc đấy. Hôm nay tôi trở lại, trời bỗng hửng nắng”. Đúng chất Ibra, không thể lẫn đâu được!

Các fan đối địch có thể dè bỉu rằng Ibra đã ghi quá nhiều bàn thắng dễ trong thời gian ở PSG, đội quá mạnh so với mặt bằng giải Ligue 1. Nhưng đừng quên rằng trong 50 bàn thắng anh ghi được có 17 bàn được thực hiện trong 26 trận khoác áo MU. Tính riêng 10 trận gần nhất, Ibra ghi 11 bàn.

Thành tích ấy càng ấn tượng hơn nếu ta để ý rằng nó được thiết lập trong giai đoạn mà phong độ của MU lên rồi xuống như đồ thị hình sin. Một đội bóng đang chuyển giao với một HLV mới, những cầu thủ mới đang vật vã đi tìm bản ngã không bao giờ là nơi lý tưởng để một cựu binh 35 tuổi tỏa sáng.

Và hơn nữa, như đã phân tích ở trên, Premier League là một giải đấu khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Đại đa số các đội đều chơi theo thiên hướng thể lực và tốc độ. Quá nhiều những va chạm. Các hậu vệ luôn áp sát rất nhanh khi tiền đạo có bóng và sẵn sàng xoạc bóng không khoan nhượng.

Ibra cho thấy tầm quan trọng to lớn với MU

Nồng nàn như vang đỏ

Còn nữa, như chính Ibra nhận định, các trận đấu ở Anh “không được kiểm soát”, bóng được luân chuyển từ cầu môn bên này sang cầu môn bên kia với tốc độ chóng mặt. Thứ bóng đá ấy sẽ đốt cháy năng lượng của cầu thủ rất nhanh chóng (hãy xem Wayne Rooney ít hơn Ibra 4 tuổi nhưng đã ở bên kia sườn dốc).

Ibra vốn không quen với sự khắc nghiệt ấy. Tại Ý (Ibra chơi cho Juventus, Inter và AC Milan), các CLB đá chậm hơn và thiên về chiến thuật nhiều hơn. Tại Barcelona và Paris Saint-Germain, đội bóng của anh đơn giản là quá mạnh so với phần còn lại nên bóng hầu như chỉ lăn trên một nửa sân.

Vậy mà tại MU, Ibra vẫn chơi hết số phút tối đa có thể. Ngoại trừ trận đấu gặp Arsenal bị treo giò, chân sút cao 1m95 đã chơi trọn vẹn 17 trận còn lại. 17 trận xuất phát, không lần nào bị thay ra, 1.530 phút thi đấu chính thức liên tục chưa kể bù giờ…

Càng lớn tuổi, Ibra càng chín và xuất sắc hơn. Anh giống như là rượu vang đỏ, càng để lâu càng nồng đượm. Xin lưu ý, cách so sánh ấy không phải của tác giả bài viết này mà là của… chính Ibrahimovic. Ibra từng hỏi ngược lại một phóng viên phỏng vấn mình:“Anh có thích vang đỏ không? Tôi chính là minh họa hoàn hảo đấy”.

Ibra không bao giờ bắt người khác phải chờ đợi. Ngay sau khi ký hợp đồng với MU, anh đã phá kỷ lục của CLB về… điểm số kiểm tra y tế. Anh ghi bàn trong 4 trận đầu tiên ở Premier League, một kỷ lục của giải đấu.

“Ibracadabra” vẫn tiếp tục là câu thần chú linh nghiệm của MU!