Hull City - MU: Vé chung kết mừng sinh nhật Mourinho

Thông tin lực lượng: Hull City: Mason, Bruce, Will Keane, Snodgrass chấn thương; Elmohamady và Mbokani dự CAN 2017. MU: Eric Bailly dự CAN 2017 Thông tin bên lề: MU thắng 9/10 trận đối đầu gần nhất. 6 trận sân khách vừa qua MU bất bại (thắng 4). 5 lần đến sân Hull gần đây MU sạch lưới 3 trận (thua 3 bàn). Hull không thua 7/8 trận sân nhà vừa qua (thắng 3). 3/4 gần đây của MU có tối đa 2 lần lưới rung.