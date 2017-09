HLV của Campuchia nói gì về Công Phượng, "Ronaldo Campuchia"?

Video họp báo trước trận:

Trưa ngày 4/9, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đã diễn ra cuộc họp báo trước trận đấu giữa chủ nhà Campuchia và ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2019. Trả lời truyền thông, HLV Leonardo Vitorino của tuyển Campuchia đánh giá về trận đấu với ĐT Việt Nam: "Trận đấu ngày mai sẽ là trận đấu khó khăn chúng tôi.

HLV Leonardo Vitorino trả lời phỏng vấn trước trận

Từ mà tôi muốn nói với các cầu thủ trước trận đấu là tôn trọng. Chúng tôi phải tôn trọng đối phương. ĐT Việt Nam có dàn cầu thủ chất lượng, kết hợp kinh nghiệm và cầu thủ có khả năng ở SEA Games.

ĐT Việt Nam vừa thay đổi HLV nhưng các cầu thủ của họ lại có động cơ mạnh mẽ trong trận đấu ngày mai. Chúng tôi vừa có kết quả tốt trước Afghanistan và Trung Quốc. Mặt khác, chúng tôi được đá trên sân nhà nên có lợi thế hơn ĐT Việt Nam. Tôi hy vọng các cầu thủ thể hiện khả năng tốt nhất và mục tiêu của chúng tôi là có điểm trước ĐT Việt Nam."

Khi được hỏi về việc so sánh giữa cầu thủ ngôi sao của đội chủ nhà Chan Vathanaka - cầu thủ được ví như "Ronaldo Campuchia" hay "Messi Campuchia" với Công Phượng - cầu thủ cũng rất hay được so sánh như "Messi của Việt Nam", vị HLV người Brazil liền tỏ vẻ không hài lòng và ông cho rằng không nên so sánh các cầu thủ của ông với các siêu sao bóng đá thế giới.

HLV Vitorino thẳng thắn nói: "Tôi không hề thích việc mọi người cứ ví cầu thủ như Messi hay siêu sao nào khác. Messi là cầu thủ thiên tài và chỉ có 1 Messi duy nhất trên thế giới. Chúng ta không thể so sánh cầu thủ nào với Messi, kể cả Chan Vathanaka. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc của chúng tôi.

Cầu thủ Chan Vathanaka - cầu thủ quan trọng của ĐT Campuchia

Cậu ấy còn trẻ và tương lai còn trước mặt, nên tôi không muốn khen ngợi lộ liễu cậu ấy ngay trước mặt thế này. Bóng đá là môn thể thao tập thể. ĐT Campuchia là một tập thể, tôi đề cao tính tập thể trong đội bóng hơn là ca ngợi một cá nhân, so sánh cậu ấy với một ngôi sao nào."

Ngoài ra, HLV trưởng ĐT Campuchia cho biết, ông có nhiều thông tin về ĐT Việt Nam, như việc biết cầu thủ Lương Xuân Trường của ĐT Việt Nam đang đá ở CLB Gangwon của Hàn Quốc. Theo HLV Vitorino, ĐT Việt Nam không chỉ có những cầu thủ ngôi sao như Công Phượng, Xuân Trường mà đoàn quân của HLV Mai Đức Chung là một tập thể mạnh.

"Tôi chỉ muốn nói rằng các cầu thủ của tôi phải thể hiện hết kỹ năng của mình trong trận đấu ngày mai với ĐT Việt Nam. Chúng tôi phải nỗ lực hết sức để đánh bại ĐT Việt Nam", HLV Vitorino của tuyển Campuchia nhấn mạnh.