Góc chiến thuật Chelsea - Arsenal: Đã kém còn "đen"

Thất bại 1-3 của Arsenal trước Chelsea là cái kết nằm trong dự đoán. Vấn đề ở chỗ, thất bại ấy xuất phát từ sự kém cỏi lẫn kém... may mắn của "Pháo thủ", chứ không phải HLV Arsene Wenger.

Chủ Nhật, ngày 05/02/2017 00:28 AM (GMT+7)

Video trận Chelsea 3-1 Arsenal

Wenger không có lỗi

Arsene Wenger đã trả giá cho hành vi không đúng mực nhằm vào trọng tài ở trận gặp Burnley cách đây 1 tuần bằng án treo giò 4 trận. Điều này cũng đồng nghĩa, Arsenal phải hành quân đến SVĐ Stamford Bridge mà không có "Giáo sư". Tuy nhiên, "Pháo thủ" chẳng thể đổ lỗi cho ông trong thảm bại 1-3 trước Chelsea tối 4/2.

Wenger không có lỗi, lỗi thuộc về Chelsea và... các học trò của ông

Thậm chí, những lựa chọn về chiến thuật lẫn nhân sự của Wenger hoàn toàn hợp lí. Oliver Giroud chỉ thể hiện cái duyên khi vào sân thay người và được thay bằng Theo Walcott (bàn thắng rút ngắn cách biệt của "chân gỗ" người Pháp đã một lần nữa thể hiện điều này). Ở các tuyến khác, khó tìm ra gương mặt nào chơi hay hơn Koscielny, Mustafi, Alexis hay Ozil thời điểm hiện tại.

Trên thực tế, Arsenal nhập cuộc không hề tệ nhờ lối chơi phủ đầu, thậm chí còn khiến Chelsea loạng choạng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bằng chứng là tình huống phát bóng lên cầu thả của thủ thành Courtois, tạo điều kiện cho Iwobi suýt mở tỉ số ngay phút thứ 2.

Bên cạnh đó, Wenger cũng yêu cầu học trò tích cực sử dụng nhiều pha đánh biên. Một sự lựa chọn hợp lí nữa nhằm khai thác khoảng trống hai cánh của sơ đồ 3-4-3 mà Chelsea vận hành, trong trường hợp Marcos Alonso hay Victor Moses quá ham tấn công.

Đáng tiếc, mọi dự định mà Wenger ấp ủ đều sụp đổ quá sớm. Thứ nhất là tổn thất lực lượng. Ở phút thứ 13, Arsenal vừa nhận bàn thua, vừa mất đi hậu vệ cánh số 1 Hector Bellerin (chấn thương sau tình huống tranh chấp với Marcos Alonso). Người thay thế anh, Gabriel Paulista trải qua hơn 70 phút đáng quên khi liên tục để Eden Hazard "giỡn mặt".

Thứ hai, sai lầm của các cá nhân. Hazard vô cùng xuất sắc, nhưng chẳng thể dễ dàng tạo ra siêu phẩm solo nâng tỉ số lên 2-0 nếu Coquellin, Koscielny không “mơ ngủ”. Một thủ thành đẳng cấp thế giới như Petr Cech lại càng không nên mắc sai lầm sơ đẳng ở bàn thua thứ 3 đến vậy.

Tựu chung lại, mọi thứ đều chống lại Wenger trong buổi tối 4/2 thảm họa, từ FA, Chelsea đến... các học trò của ông!

Hãy trao ngai vàng cho Chelsea và Hazard

"Chức vô địch do Chelsea quyết định", HLV Pep Guardiola đã nhận định như vậy về cuộc đua tới ngôi vương Premier League 2016/17 sau khi chứng kiến màn trình diễn của Chelsea thời gian qua. Vấn đề ở chỗ, "The Blues" chơi hay và thắng đã đành, nhưng họ chơi dở (so với phong độ thường thấy) vẫn nhẹ nhàng ca khúc khải hoàn!

Chelsea xứng đáng vô địch, Hazard cũng xứng đáng được trao danh hiệu "Cầu thủ hay nhất mùa" ngay bây giờ

13 phút đầu cuộc thư hùng trên Stamford Bridge, Arsenal áp đảo, thậm chí được chính Chelsea tạo điều kiện ghi bàn nhưng lại bất lực. Trong khi đó, "The Blues" ghi bàn chỉ trong cơ hội đầu tiên, từ đó tự tin triển khai thế trận theo ý muốn.

Tất nhiên, không thể phủ nhận thầy trò Antonio Conte thi đấu quá hay. Pha lập công mở tỉ số xuất phát từ tình huống dàn xếp tấn công cực kì ăn ý chứ không hoàn toàn do lỗi của hàng thủ đối phương.

Hậu vệ trái Marcos Alonso cũng trải qua một trận đấu hoàn hảo khi thể hiện khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả cùng cái duyên ghi bàn. Ở mặt trận phòng ngự, cầu thủ 26 tuổi cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngăn chặn các mũi nhọn bên phía Arsenal.

Tuy nhiên, cái tên xứng đáng nhận lời tán dương nhất phải là Eden Hazard. "Cày nát" hành lang phải của Arsenal, một siêu phẩm solo, những thành quả ấy khiến đang khiến tất cả nhớ về hình ảnh của chính ngôi sao người Bỉ cách đây 2 năm - thời điểm anh "xuất sắc như Ronaldo, Messi" (trích lời HLV Jose Mourinho).

Bỏ cách tốp bám đuổi 12 điểm, Chelsea cần được trao chức vô địch ngay bây giờ. Trong khi đó, Hazard cũng xứng đáng với danh hiệu "Cầu thủ hay nhất mùa" nhờ màn trình diễn siêu hạng tối 4/2!