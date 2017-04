El Clasico: Real thua vì lười, Pique nhanh hơn Ronaldo

Thua Siêu kinh điển, Ronaldo hủy tiệc của bạn gái Tờ The Sun đưa tin, do thua tức tưởi Barca, nên CR7 đã quyết định hủy bỏ một phần bữa tiệc do bạn gái xinh đẹp Georgina Rodriguez tổ chức theo lịch đặt trước. Thậm chí, siêu sao người Bồ còn cấm bạn gái tổ chức tiệc tùng tại nhà bởi điều đó đem lại sự thiếu may mắn.