Sau 19 vòng, Man City là đội bóng khởi đầu mùa giải tốt nhất trong lịch sử Premier League. Một chút an ủi cho MU là với thành tích hiện tại, họ cũng đã có thể đứng đầu ở một mùa giải khác.

Những pha bóng hay nhất của Man City mùa 2017/18

19 vòng đấu Premier League trôi qua và Man City đã có một thành tích không tưởng: 55 điểm/57 điểm tối đa, với 17 chiến thắng liên tiếp và chỉ 1 trận hòa. Họ vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sa sút và rõ ràng vượt trội đẳng cấp so với phần còn lại của giải Ngoại hạng Anh.

Man City áp đảo Premier League

Nhưng Man City này so sánh thế nào so với các đội hình vĩ đại khác trong lịch sử Premier League? Câu hỏi thú vị này đã được đặt ra cách đây không lâu, nhưng sau nửa đầu mùa giải, chúng ta đã có con số cứng để đem ra so sánh với các đội bóng vô địch của những mùa trước đây, hay thậm chí những đội có số điểm nhiều nhất sau nửa đầu mùa giải nói chung.

Trong lịch sử Premier League có 6 đội bóng đã vô địch với 90 điểm, bao gồm MU mùa 1999/2000, Arsenal bất bại 2003/04, Chelsea hai mùa 2004/05 và 2005/06, MU mùa 2008/09 và Chelsea mùa 2016/17. Thống kê cho thấy trong số các nhà vô địch này, Chelsea mùa 2005/06 có nửa đầu mùa giải tốt nhất với 52 điểm, xếp sau là Chelsea 2016/17 và Chelsea 2004/05.

CLB Điểm sau 19 vòng đầu Điểm của 19 vòng sau Tổng điểm MU 1999/2000 43 48 91 Arsenal 2003/04 45 45 90 Chelsea 2004/05 46 49 95 Chelsea 2005/06 52 39 91 MU 2008/09 41 49 90 Chelsea 2016/17 49 44 93 Man City 2017/18 55 ? ?

Như vậy là Man City 2017/18 đã có khởi đầu tốt hơn tất cả các nhà vô địch trên, đoạt 55 điểm sau 19 vòng. Trong số các nhà vô địch +90 điểm, Chelsea 2005/06 là đội có nửa sau mùa giải ít điểm nhất (39 điểm), sa sút khá mạnh vào giữa tháng 3/2006 khi cách biệt 18 điểm trước MU bị cắt xuống còn 7 điểm sau chỉ 2 tuần. Tuy nhiên “The Blues” vẫn vô địch sau khi quật ngã MU 3-0 vào cuối tháng 4.

Nếu nửa mùa giải sau chơi phập phù, Man City vẫn có thể vô địch sớm trước 3-4 vòng giống như Chelsea mùa 2005/06. City thậm chí chỉ cần khoảng 40 điểm trong nửa sau mùa giải là vẫn đủ để quân bình kỷ lục vô địch 95 điểm của Chelsea mùa 2004/05.

Bảng xếp hạng các đội đứng đầu bảng sau nửa đầu mùa giải trong lịch sử Premier League

Có một chi tiết rất đáng chú ý khác: trong 6 đội bóng đã chạm mốc 90 điểm trước khi vô địch Premier League, cả 6 đội đều không vô địch Champions League lẫn FA Cup. Kết quả thống kê được hiển thị bên dưới để độc giả có thể thấy mặt trận VĐQG gây kiệt sức và khó khăn thế nào cho các CLB để đá cúp.

CLB Điểm FA Cup Champions League MU 1999/2000 91 Không tham dự (Bỏ FA Cup, dự Club World Cup) Tứ kết Arsenal 2003/04 90 Bán kết Tứ kết Chelsea 2004/05 95 Vòng 5 Bán kết Chelsea 2005/06 91 Bán kết Vòng 1/8 MU 2008/09 90 Bán kết Á quân Chelsea 2016/17 93 Bán kết Không được dự

Và một chút an ủi cho fan MU

MU đã bị Man City bỏ xa 13 điểm nhưng cần nói thêm rằng, với thành tích hiện tại của họ ở nhiều mùa khác, “Quỷ Đỏ” có thể đã đứng đầu BXH. Hoặc chí ít cũng là không bị bỏ quá xa so với vị trí thứ 2.

Với 42 điểm và hiệu số +27 sau vòng 19, MU hiện tại có thể đã đứng đầu Premier League ở 9/25 mùa giải trước đây. Trên thực tế, họ đã có thể đứng đầu bảng mùa 2015/16 và 2013/14, mùa đầu là mùa bóng Leicester City bất ngờ vô địch và mùa sau là mùa bóng cả Liverpool, Chelsea và Man City đều có lúc cùng tranh ngôi vương.

MU đã có thể đứng đầu bảng ở 9 mùa giải khác với thành tích hiện tại