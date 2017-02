Đấm gãy mũi đối thủ, cầu thủ SLNA bị xử nặng hay nhẹ?

Ở vòng loại cúp Quốc gia 2017, trận đấu giữa SLNA và Đắk Lắk đã trở thành tâm điểm, khi một cầu thủ của đội khách bị đối thủ đấm vỡ mũi phải nhập viện.

Cầu thủ Lê Trung Hiếu gãy sống mũi vì bị cầu thủ SLNA đấm

Tưởng như trắng án vì không tường thuật trực tiếp

Đó là tình huống đá phạt khi tỷ số đang hòa 1-1 ở phút 72, Lê Trung Hiếu (Đắk Lắk) đang theo kèm Hồ Phúc Tịnh thì bị cầu thủ nào đó đấm vào mặt. Pha ra đòn nhanh và hiểm khiến Trung Hiếu phải rời sân và nhập viện ngay sau đó. Do quá ức chế khi đồng đội bị đánh nguội lộ liễu nên các cầu thủ Đắk Lắk đã để thua chung cuộc với tỷ số 1-3.

Liên quan đến chấn thương của Trung Hiếu, cầu thủ này được chẩn đoán là gãy sống mũi, phải mổ để cố định và chỉnh hình. Chia sẻ với báo chí, cầu thủ từng trường thành từ lò HAGL cho biết anh muốn có một sự hành xử văn hóa trên sân cỏ: “Trong bóng đá chuyện va chạm hay vào bóng quyết liệt tôi không nói. Đá bóng thì ai cũng muốn thắng, nhưng hãy thắng bằng chuyên môn để cho đối phương tâm phục.

Cùng là cầu thủ với nhau cư xử trên sân cho văn hoá. Trong lúc đang tranh chấp, bỏ bóng đấm thẳng mặt làm đối phương gãy sống mũi, đã thế trọng tài lại không có bất kỳ thẻ phạt nào …”

Do trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Cúp quốc gia 2017 không được truyền hình trực tiếp nên băng ghi hình phải chờ BTC gửi về mới tiến hành “mổ băng”. Vì thế, phải một ngày sau khi xảy ra sự cố mới tìm ra ai là người đã va chạm với cầu thủ Trung Hiếu.

Đó chính là Thế Nhật. Cầu thủ này cho biết mình đã ham bóng nên có pha va chạm chứ không cố ý đánh vào mũi cầu thủ đối phương như một số thông tin. Sau đó, HLV Đức Thắng cùng Thế Nhật đã đến tận khách sạn của đội Đắk Lắk để động viên, thăm hỏi với Trung Hiếu. HLV Đức Thắng cũng khẳng định học trò của mình không đá láo mà chỉ ham bóng.

Thế nhưng, vụ việc không dừng lại ở đây. Sau khi báo chí phản ảnh vụ việc, Ban Kỷ luật VFF đã bắt tay vào việc để đưa ra kết luận cuối cùng.

Hành động đánh nguội rõ như ban ngày

Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết ông cùng các thành viên Ban vừa kết thúc cuộc họp xem xét xử lý phạt nguội cầu thủ Phạm Thế Nhật (SLNA) sau khi có hành vi xâm phạm thân thể đồng nghiệp Lê Trung Hiếu (Đắk Lắk) tại vòng loại Cúp Quốc gia chiều 4/2.

"Do trận đấu không tường thuật trực tiếp nên chúng tôi phải chờ băng ghi hình của BTC chuyển sang. Băng kỹ thuật do BTC giải cung cấp cho thấy rõ, trong tình huống sút phạt phút 72, Lê Trung Hiếu dang hai tay kèm người theo đúng luật nhưng có thể do ức chế nên cầu thủ Phạm Thế Nhật đã dùng tay đấm thẳng vào mặt đồng nghiệp. Đó là pha đánh nguội rõ như ban ngày", ông Hường cho biết.

Theo người đứng đầu Ban Kỷ luật, vi phạm của Thế Nhật dù trọng tài không phát hiện và rút thẻ phạt nhưng đó là hành vi rất phản cảm, phi thể thao.