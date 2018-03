Đại chiến Arsenal: Chưa kịp đá, Man City tự động thua?

Video 3 bàn thắng giúp Man City đăng quang League Cup

Man City vừa đại thắng Arsenal ở chung kết League Cup cách đây không lâu và họ sẽ lại gặp nhau trong khuôn khổ Premier League, theo lịch sẽ là vào 2h45 ngày 2/3 tới theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên trận đấu có thể sẽ không diễn ra, và thậm chí có khả năng Man City sẽ tự động bị xử thua mà không cần thi đấu.

Dự báo thời tiết cho rằng cơn bão Emma sẽ còn khiến tuyết rơi dày trong ít nhất 1 tuần ở Anh

Nước Anh đang trải qua một giai đoạn thời tiết tồi tệ, khi bão tuyết bắt đầu xuất hiện và những lớp tuyết dày phủ trắng nhiều khu vực. Điều này đang dấy lên lo ngại liệu trận đấu tại sân Emirates có thể diễn ra, nếu chẳng may lớp tuyết dày làm mặt sân không thể thi đấu nổi.

Theo tờ The Sun, Man City đang là đội ở vào vị trí thiệt thòi trong tình thế này. Nguồn tin cho biết Man City sẽ chỉ di chuyển đến London để đấu Arsenal ngay trong ngày thứ Năm, sẽ không đến sớm hơn một ngày để chuẩn bị. Và điều khó khăn là nếu chẳng may chuyến đi của họ vì lý do nào đó bị trì hoãn, Man City sẽ bị tự động xử thua.

Cơn bão Emma đang làm hư hại nhiều tuyết đường sắt tại Anh nhưng Man City dự tính vẫn sẽ đi tàu hỏa xuống London trong 1 ngày, đá xong rồi lại lên đường về Manchester. Theo luật của ban tổ chức Premier League, bất cứ đội nào không đến được trận đấu với lý do chủ quan sẽ bị tự động xử thua 0-3.

Người ta vẫn hy vọng rằng Man City sẽ đến kịp giờ với kế hoạch di chuyển đã vạch sẵn và hệ thống tàu cao tốc của nước Anh cho phép việc di chuyển xuyên quốc gia được tiến hành khá dễ dàng. Khó khăn lớn nhất vẫn là thuộc về các CĐV.