Đá giống Miura, mời HLV Mai Đức Chung về lại tuyển nữ!

Tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm trên sân Campuchia để lấy lại ngôi nhì bảng C sau 3 lượt trận của ASIAN Cup 2019. Tuy nhiên, sau chiến thắng là một cơn bão chỉ trích đổ hết lên đầu HLV Mai Đức Chung và Công Phượng, những người mà dư luận cho rằng không xứng đáng góp tên trong đội tuyển.

HLV Mai Đức Chung tốt nhất nên trở lại với bóng đá nữ thay vì phải loay hoay đối mặt với câu hỏi chọn lối chơi nào cho đội tuyển

Công Phượng đã có màn trình diễn thất vọng khi thường xuyên mất bóng, ít chịu phối hợp với đồng đội. Bàn thua của tuyển Việt Nam cũng đến từ một tình huống Công Phượng có bóng trước vòng cấm địa nhưng thay vì chuyền cho Trọng Hoàng ở tư thế băng xuống rất trống trải thì cầu thủ trẻ của HAGL lại đi bóng, dẫn đến việc hậu vệ Campuchia cướp được rồi tổ chức phản công, ghi bàn.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung bị chế giễu vì "đưa tuyển Việt Nam đạt gần đến đẳng cấp bóng đá Campuchia", hoặc "đá tử thủ, khô cứng và tẻ nhạt không kém gì thời HLV Miura"...

Dù chính HLV Mai Đức Chung sau trận cũng trấn an dư luận khi cho rằng đội chỉ thắng may mắn do lối chơi rời rạc, thiếu kết dính, nhiều trụ cột đã lâu chưa thi đấu do V-League 2017 nghỉ hơn 2 tháng... Tuy nhiên, nhiều bình luận của bạn đọc vẫn bày tỏ sự thiếu tin tưởng đối với người vừa đưa tuyển nữ Việt Nam giành tấm HCV SEA Games 29.

Công Phượng cũng chịu chỉ trích thậm tệ sau màn trình diễn thất vọng trước Campuchia

Thêm một lần nữa, bóng đá Việt Nam lại loay hoay với câu hỏi mà kể từ sau thời HLV Henrique Calisto, chẳng ai giải đáp được. Đó là các đội tuyển phù hợp với triết lý bóng đá nào, khi mà chỉ vì áp lực từ dư luận, cứ 2 năm VFF lại thay một HLV?

Có thời điểm, HLV Nhật Bản Toshiya Miura từng được ca ngợi vì phát hiện và nâng tầm một lứa Olympic đầy tài năng như Võ Huy Toàn, Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Duy Khánh... Tuy nhiên, sau thất bại ở vòng sơ loại thứ hai World Cup 2018 hay trước đó chỉ giành HCĐ SEA Games 2015, từ ca ngợi lối chơi không cần đẹp mắt nhưng đầy chất lửa và hiệu quả, cũng chính dư luận vùi dập nhà cầm quân người Nhật không thương tiếc. Họ cho rằng lối đá của HLV Miura buồn ngủ, không điểm nhấn và... vẫn thua Thái Lan, thế là cuối cùng, buộc lòng VFF sa thải ông dù hợp đồng vẫn còn hơn 2 tháng.

Trước và sau Miura, dư luận từng phát cuồng bởi HLV U19 Việt Nam Guillaume Graechen và HLV Nguyễn Hữu Thắng đều theo đuổi triết lý đá tấn công đẹp mắt. Tuy nhiên, khi họ cùng thất bại cay đắng ở vòng bảng U19 châu Á và SEA Games 2017, hai nhà cầm quân mà bầu Đức yêu quý này cũng chìm sâu trong cơn bão chỉ trích với luận điệu "đá đẹp mà thua cũng vứt"...

Hàng thủ tuyển Việt Nam tỏ ra lúng túng trước sức ép dồn dập của Campuchia

Sau trận đấu tối qua, nhiều nữ tuyển thủ đã nhắn tin cho HLV Mai Đức Chung, ngoài chia sẻ cảm xúc, họ đều bày tỏ mong muốn thầy ruột quay trở lại đội tuyển nữ ngay lập tức. Còn hơn 1 tháng nữa thôi, tuyển U19 nữ quốc gia sẽ dự VCK U19 nữ châu Á, họ cần HLV Mai Đức Chung. Quan trọng hơn, chỉ cần nhìn vào những chia sẻ, bình luận trên Facebook, các cô gái Việt Nam biết thầy của họ đang bị vùi dập tả tơi đến mức nào.

Trả lời báo chí, HLV Mai Đức Chung cho biết trận lượt về giữa tuyển Việt Nam và Campuchia phải đến ngày 10-10 mới diễn ra nên còn dư thời gian để VFF tìm HLV trưởng. Như vậy là ông Chung "xe ca" biết rõ ông chỉ là giải pháp tình thế, tốt nhất là sớm trở lại tuyển nữ càng nhanh càng tốt.

HLV Mai Đức Chung chia tay, chưa biết VFF sẽ chọn ai nhưng chắc chắn sẽ thêm một lần nữa, đội tuyển Việt Nam lại loay hoay không biết nên kiếm thầy nào nào để vừa đá đẹp, vừa đá thắng và cả... vừa lòng người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá trên mạng xã hội nữa!