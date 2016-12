Công Phượng, Xuân Trường… chơi ở mức trung bình so với mùa trước

Nhìn lại trận đấu U21 HAGL - U21 Việt Nam​ (bản quyền VTV)

Trả lời truyền thông trong phòng họp báo sau trận thua 0-1 trước U21 HAGL, qua đó U21 Việt Nam chỉ giành vị trí thứ 4 chung cuộc của giải U21 Quốc tế - Clear Men Cup 2016, HLV Phạm Minh Đức cho biết ông cùng các học trò không có gì phải buồn với những gì đã thể hiện tại giải đấu.

HLV Phạm Minh Đức cùng ban huấn luyện U21 Việt Nam

“Hạng 4 chung cuộc phản ánh đúng thực lực của U21 Việt Nam. Năm nay các đối thủ của U21 Việt Nam tại giải U21 Quốc tế - Clear Men Cup đều rất mạnh. Cũng không có gì tiếc nuối vì cả đội đã chơi rất tốt với nỗ lực cao nhất.

Được tham gia giải U21 Quốc tế - Clear Men Cup 2016 mang đến cho tôi nhiều điều hài lòng nhiều hơn là tiếc nuối vì đội không thể giành được hạng 3 chung cuộc. Với bản thân các cầu thủ U21 Việt Nam, họ được tập luyện và thi đấu trải nghiệm cho chính bản thân và tương lai. Có chăng, chỉ lối chơi khiến tôi chưa được ưng ý như năm ngoái tôi dùng bộ khung của Hà Nội.”

Theo ông Đức, với những trải nghiệm từ giải U21 Clear Men Cup, một số cầu thủ của U21 Việt Nam cùng với lứa cầu thủ trẻ tài năng của U21 HAGL hoàn toàn có thể là trụ cột của U23 Việt Nam thi đấu ở SEA Games 2017. “Theo đánh giá của tôi, nhiều cầu thủ U21 Việt Nam có triển vọng chơi SEA Games như Phạm Xuân Mạnh, Phạm Đức Huy.

Còn trong số các cầu thủ U19 Việt Nam trong đội hình thì có thể có Bùi Tiến Dụng, Hồ Tấn Tài. Các cầu thủ kể trên cùng với lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh của U21 HAGL sẽ giúp U23 Việt Nam có một bộ khung mạnh để cạnh tranh ở SEA Games 2017”, HLV Minh Đức chia sẻ.

Cũng như HLV Minh Đức, HLV Graechen của U21 HAGL cho rằng các học trò của ông đã học được nhiều bài học từ giải U21 Quốc tế - Clear Men Cup 2016: “Tôi phải cảm ơn Ban tổ chức đã tổ chức giải đấu với khách mời thực sự chất lượng, sự cạnh tranh hơn hẳn mấy năm trước. Duy nhất chỉ có mặt sân không đạt chất lượng ảnh hưởng đến lối chơi lẫn khiến cầu thủ bị chấn thương.”

Thầy Giôm không cảm thấy các học trò chơi thuyết phục tại giải U21 năm nay

Theo đánh giá của thầy Giôm, ông cùng các học trò không thể bảo vệ được chức vô địch giải U21 Clear Men Cup là do: “U21 HAGL chơi ở mức trung bình so với mùa giải trước, do 1 năm qua cầu thủ không được chơi với nhau nhiều, mặt sân khiến lối chơi của U21 HAGL không được nhuần nhuyễn.