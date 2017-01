Công Phượng: Bắt bài cầu thủ như tôi không dễ

Thứ Ba, ngày 31/01/2017 11:01 AM (GMT+7)

Video phỏng vấn Công Phượng đầu năm mới

Gia nhập CLB Mito Hollyhock, Công Phượng được bầu Đức, CLB HAGL, đông đảo người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng tiền đạo gốc Nghệ An sẽ tiếp bước Lê Công Vinh để ghi dấu ấn ở giải đấu chuyên nghiệp số 2 của Nhật Bản. Thế nhưng, sau khi dính chấn thương vai ở giải U23 châu Á tại Qatar, Công Phượng mất khá nhiều thời gian tập hồi phục và phần lớn thời gian mùa giải J-League 2 2016, Công Phượng phải mài đũng quần trên ghế dự bị.

Công Phượng hứa hẹn một khởi đầu mới trong năm 2017

Việc bị “đày ải” trên ghế dự bị quá lâu được xem là nguyên nhân khiến cảm giác bóng của Công Phượng không thật tốt, dẫn đến phong độ tồi ở AFF Cup 2016, giải U21 Quốc tế 2016, hay giai đoạn đầu V-League 2017 đang diễn ra. Theo thông tin từ ông Nguyễn Tấn Anh – trưởng đoàn bóng đá HAGL, có thể sau khi SEA Games 2017 diễn ra (tháng 8/2017), bộ đôi Công Phượng và Tuấn Anh tiếp tục được bầu Đức cho các CLB Nhật Bản mượn.

Công Phượng cho biết, anh vẫn muốn được quay lại Nhật Bản để chinh phục giải J-League 2: “Sang Nhật Bản, tôi không được thi đấu nhiều, nhưng bù lại, tôi học được nhiều điều bổ ích, tính chuyên nghiệp, ý thức bản thân. Không được thi đấu dẫn đến cảm giác bóng của tôi không tốt, nhưng tôi luôn tin tưởng bản thân trở lại mạnh mẽ hơn.

Bản thân tôi vẫn muốn quay lại Nhật Bản. Tôi không muốn trở về nước với cảm giác thất bại như thế này. Tôi muốn thành công ở Nhật Bản. Dù sao, tôi không hối tiếc điều gì, vì làm gì tôi đều đã cố gắng hết sức mình. Tôi nghĩ khả năng của tôi hoàn toàn có thể chơi được ở J-League 2.”

Thời gian gần đây, Công Phượng bị chỉ trích khá nhiều với lối chơi cá nhân, thích rê dắt bóng nhưng không hiệu quả. Công Phượng cho biết anh cố gắng lắng nghe những góp ý của mọi người để hoàn thiện mình: “Mỗi cầu thủ có phong cách chơi riêng, nhiều người không thể hiểu được bản thân tôi như thế nào.

Công Phượng đang rất hào hứng trở lại sau dịp Tết

Nhưng mặt khác, người bên ngoài nhìn tôi thi đấu họ đánh giá như vậy cũng có lý. Và tôi sẽ cố gắng sửa đổi để hoàn thiện bản thân hơn trong năm 2017 này. Thời gian gần đây, tôi cảm thấy mình hơi vội vàng và tôi cần bình tĩnh lại có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi không nghĩ mình bị đối thủ bắt bài. Vì bắt bài một cầu thủ như tôi không dễ.”

Năm 2016, ngoài chuyện thi đấu không thành công ở Mito Hollyhock và ĐT Việt Nam, Công Phượng còn liên tục vướng vào những rắc rối ở chuyện tình cảm với nữ ca sĩ Hòa Minzy. Hồi cuối năm 2016, Hòa Minzy tiết lộ rằng chuyện tình cảm của cô với Công Phượng đã kết thúc. Không chính thức thừa nhận chuyện có tình cảm với Hòa Minzy, nhưng Công Phượng bóng gió cho rằng những gì bên ngoài cuộc sống của anh không phải nguyên nhân dẫn đến phong độ không tốt trong năm 2016.

“Không hẳn chuyện tình cảm của tôi ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu. Tuổi trẻ ai cũng có tình cảm với người này người kia, nhưng nó không phải cái gì đấy để làm bản thân tôi suy nghĩ thế này suy nghĩ thế kia. Làm được hay không được do bản thân tôi chứ không do ai cả. Bởi tất cả mọi chuyện do tôi quyết định chứ không ai quyết định thay tôi được”, Công Phượng nói.

Công Phượng sẽ nỗ lực vì màu áo Hoàng Anh Gia Lai

Bỏ lại tất cả những điều không mong muốn trong năm 2016, Công Phượng nói về ước muốn trong năm 2017 là làm được nhiều hơn những gì mà anh đã thể hiện vừa qua và cố gắng để giúp cho CLB HAGL có thứ hạng tốt nhất. Phượng cũng hy vọng mình được gọi vào tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 2017.