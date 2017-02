Có tin “phù thủy” Calisto trở lại, CLB Long An háo hức sau “trò hề”

Tân chủ tịch CLB Long An, Nguyễn Môn là người đã gắn bó rất lâu với bóng đá Long An. Trước kia ông Môn là trợ lý của ông Phạm Phú Hòa – cựu giám đốc điều hành CLB Đồng Tâm Long An. HLV Ngô Quang Sang, ông Môn được đánh giá là người rất nghiêm túc, làm việc tốt..