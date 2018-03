Chuyển nhượng MU: Mourinho "thanh trừng", lộ diện 4 cái tên phải ra đi

Lộ diện 4 cái tên phải ra đi

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018 sắp đến và HLV Jose Mourinho chắc chắn sẽ được cung cấp tiền nâng cấp đội hình. Bên cạnh đó, sẽ có những cầu thủ phải rời khỏi Old Trafford ngay khi mùa giải kết thúc.

Theo tiết lộ của tờ Manchester Evening News, 4 cái tên phải ra đi bao gồm Ibrahimovic, Blind, Darmian và Fellaini.

Ibrahimovic và Fellaini sẽ phải ra đi

Nhà Glazer sốc với yêu sách sặc mùi tiền của Mourinho

Sau khi MU bị Sevilla loại khỏi Champions League, HLV Jose Mourinho đã đánh tiếng đòi Ban lãnh đạo MU đầu tư tiền mạnh tay để ông tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Trong phát biểu mới nhất, Mourinho chia sẻ. “Thực tế là một số CLB, họ luôn sẵn sàng để giành chức vô địch. Quá trình xây dựng đội bóng của MU hiện nay không giống những đối thủ khác. Nếu những CLB đang có vị thế tốt hơn chúng tôi ngừng mua sắm và chúng tôi đầu tư, chúng tôi sẽ vượt lên. Còn nếu họ vẫn tiếp tục đầu tư tương tự hoặc hơn chúng tôi, sẽ rất khó cho chúng tôi có cơ hội. Đơn giản như vậy thôi".

MU hỏi mua Hector Bellerin

Tờ Manchester Evening News đưa tin MU đang theo đuổi Hector Bellerin để nâng cấp hành lang cánh phải. Valencia đang chơi tốt, song cầu thủ sinh năm 1985 sắp bước sang tuổi 33. Vì thế, Mourinho buộc phải lên kế hoạch tìm người thay thế. Theo Mirror (Anh), Arsenal sẵn sàng bán Bellerin. Họ chấp nhận để ngôi sao của mình ra đi nếu nhận được ít nhất 50 triệu bảng.

MU trở lại bàn đàm phán với Modric

Báo AS đưa tin, Luka Modric và Real Madrid đang xem xét khả năng chia tay trong tương lai gần, dù tiền vệ người Croatia hiện có phong độ rất tốt.

Nhưng vấn đề của Modric là anh không còn trẻ nữa. Ở Real Madrid, trừ Cristiano Ronaldo, khi các cầu thủ bắt đầu bước vào tuổi 33 sẽ bị đưa lên thị trường chuyển nhượng, hoặc chấm dứt hợp đồng. Trước diễn biến tương lai của Modric, MU đã quay trở lại bàn đàm phán với hy vọng có thể đưa anh trở lại với xứ sở sương mù.

Nhắm Emre Can, biến thành “phản đồ” Liverpool

Tiền vệ người Đức, Emre Can đang ở trong những tháng cuối cùng hợp đồng với Liverpool. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, cựu cầu thủ Leverkusen từ chối đề nghị gia hạn của đội chủ sân Anfield. HLV Jurgen Klopp mới đây xác nhận rằng Can sẽ rời Liverpool trong mùa hè theo dạng miễn phí. Theo Daily Mail, MU hiện đang liên hệ với Emre Can, tính đưa cầu thủ này đến Old Trafford để thay thế Marouane Fellaini. Tiền vệ người Bỉ cũng chuẩn bị rời MU theo dạng miễn phí do không gia hạn hợp đồng.

Emre Can (áo đỏ) có thể thay thế Fellaini tại MU

Juventus ngỏ lời với Martial

Để chuẩn bị cho sự ra đi của Paulo Dybala, Juventus đang nhắm đến Anthony Martial của MU. Tiền đạo người Pháp không hài lòng với cuộc sống tại Old Trafford, đặc biệt kể từ sau khi HLV Mourinho chiêu mộ Alexis Sanchez. Bản thân Martial chỉ còn 18 tháng hợp đồng với MU. Theo Football Italia, nhà đương kim vô địch Serie A sẵn sàng trả giá khủng để chiêu mộ Martial trong mùa hè.

Varane không có kế hoạch đến MU

Trung vệ thuộc biên chế Real Madrid, Raphael Varane mới đây xác nhận có sự quan tâm của MU. Trong nỗ lực cải tổ hàng phòng ngự, HLV Mourinho muốn đưa Varane về Old Trafford. Chính “Người đặc biệt” đã chiêu mộ Varane trong giai đoạn làm việc tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ngôi sao của Real khẳng định anh chưa nghĩ đến việc sẽ chuyển đến Anh thi đấu vào thời điểm này.

Sao Barca không nghĩ đến chuyện gia nhập MU

Thất bại của MU ở Champions League cùng việc một số cầu thủ như Luke Shaw hay Daley Blind không được HLV Mourinho trọng dụng, khiến cầu thủ đa năng Sergi Roberto hủy bỏ kế hoạch đến Anh. MU nhắm đến Roberto như một trong những mục tiêu thay thế lão tướng Valencia. Tuy nhiên theo tờ Sport, ngôi sao cực kỳ đa năng của Barcelona không muốn phá hủy sự nghiệp của mình vì HLV Mourinho.

Romero sẽ rời MU sau World Cup 2018

Thủ thành Sergio Romero không được HLV Mourinho trọng dụng, cho dù đã ghi dấu ấn đậm nét tại Europa League mùa trước. Vì thế, người gác đền của ĐT Argentina đang tính chuyện đến với một bến đỗ mới vào mùa hè, sau khi World Cup 2018 kết thúc. Mục tiêu của Romero là gia nhập một đội bóng Italia.

Muốn siêu cò giúp sức để đổi Pogba lấy sao PSG

Theo tin từ tờ The Independent, MU đang ngấp nghé ý định đem Paul Pogba để đổi lấy một tiền vệ trung tâm chất lượng khác là Marco Verratti (PSG).

Cả hai ngôi sao này đều có người đại diện chung là Mino Raiola và “Quỷ đỏ” muốn thông qua “siêu cò” danh tiếng người Ý với mối quan hệ làm ăn nhiều lần tốt đẹp giữa đôi bên để thương vụ đình đám này trót lọt trong mùa hè 2018.

Pogba có thể sang PSG để Verratti về MU

Bale né MU, muốn sang Chelsea vì ghét Mourinho

Theo tờ Don Balon, Gareth Bale đã để ngỏ khả năng rời Real Madrid khi mùa giải năm nay kết thúc. Tuy nhiên, ngôi sao chạy cánh người xứ Wales không muốn gia nhập MU dù “Quỷ đỏ” sẵn sàng chi 70 triệu bảng mua anh vì cho rằng chiến thuật của HLV Jose Mourinho đề ra sẽ cản trở lối chơi của mình. Thay vào đó, Bale đang cân nhắc sang Chelsea hoặc về lại đội bóng cũ Tottenham Hotspur.

CHÍNH THỨC "trói chân" Rojo, khiến PSG thôi mong chờ

Trang chủ MU vừa xác nhận họ đã vừa gia hạn hợp đồng với Marcos Rojo đến tháng 6 năm 2021 và đôi bên có thể thêm 1 năm nữa gắn bó với nhau. Điều này đồng nghĩa với việc PSG – đội bóng gần đây đã bày tỏ mong muốn chiêu mộ trung vệ 27 tuổi người Argentina của “Quỷ đỏ” sẽ phải từ bỏ thương vụ này.

Rojo hạnh phúc ký hợp đồng mới cùng MU

Juve lưỡng lự “giải cứu” Darmian

Kênh truyền thông nổi tiếng nước Ý Calciomercato cho hay dù Matteo Darmian rất muốn chuyển sang Juventus nếu rời MU hè này nhưng mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy.

“Bà đầm già thành Turin” vẫn đang lăn tăn về vấn đề tiền lương nếu chiêu mộ Darmian, và họ cũng còn phải quyết định tương lai của hai cầu thủ Kwadwo Asamoah và Stephan Lichsteiner.

Darmian từng chơi bóng cho Torino – đại kình địch của Juve ở thành Turin và anh vẫn được đánh giá khá cao tài năng nếu hồi hương thi đấu tại Serie A.

Không thiếu người tài thay Pogba

Trang footballwhispers mới đây cho rằng tương lai của Paul Pogba ở MU hè này không được đảm bảo. Và nếu “Quỷ đỏ” chia tay ngôi sao người Pháp, họ hoàn toàn có thể mua được một tiền vệ box to box chất lượng thay thế anh mà giá lại “mềm” hơn nhiều trong kỳ chuyển nhượng Hè này.

6 cái tên tiềm năng được gợi ý là: Allan (Napoli), Kerem Demirbay (Hoffenheim), Fred (Shakhtar Donetsk), Mario Lemina (Southampton), Max Mayer (Schalke04) và Wilfred Ndidi (Leicester City).