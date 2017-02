Chuyển nhượng MU: Griezmann hưởng lương ngang De Gea

Chủ Nhật, ngày 12/02/2017 10:02 AM (GMT+7)

Manchester United đã có kế hoạch chuyển nhượng cho mùa hè 2017 và kế hoạch đó tất nhiên sẽ xoay quanh tiền đạo người Pháp Antoine Griezmann. Nhưng MU sẽ trả bao nhiêu cho Griezmann, và bao nhiêu cho Atletico Madrid?

Antoine Griezmann

Griezmann đã nghĩ về khả năng gia nhập MU khi thấy tương lai bất ổn của HLV Diego Simeone tại sân Vicente Calderon. Với việc Simeone có thể sang dẫn dắt Inter Milan vào năm 2018, Griezmann đang thực sự cân nhắc về cơ hội khoác áo ở một CLB lớn hơn.

MU có đủ tiềm lực tài chính để chiêu mộ Griezmann và những tin đồn trước đây cho rằng MU sẽ bỏ ra tới 86 triệu bảng để mua anh. 86 triệu bảng là số tiền ghi trong điều khoản thanh lý hợp đồng của Atletico Madrid với Griezmann và nếu trả số tiền đó, MU sẽ được đàm phán trực tiếp với Griezmann mà không bị Atletico cản trở.

Nhưng theo tờ The Mirror (Anh), kế hoạch của MU không phải như vậy. MU sẽ chi đậm, nhưng số tiền sẽ là 60 triệu bảng chứ không phải 86 triệu bảng. The Mirror cho biết CEO Ed Woodward hy vọng con số này sẽ đủ để Atletico chấp nhận do họ cần tiền trong quá trình chuyển sang SVĐ mới. Nếu Atletico lắc đầu, 86 triệu bảng sẽ được vung ra và lúc đó Atletico sẽ không có quyền lắc đầu.

Về điều khoản cá nhân, Griezmann sẽ được hưởng lương 15 triệu bảng/năm, tức trung bình 300.000 bảng/tuần. Số tiền này nhỉnh hơn một chút so với tiền lương của đồng hương Paul Pogba, người được hưởng 290.000 bảng/tuần sau khi (tái) gia nhập MU vào mùa hè 2016.

Ngoài việc chiêu mộ Griezmann, MU cũng sẽ nhanh chóng gia hạn hợp đồng với David De Gea để thủ môn này khỏi nhảy sang Real Madrid. Real đã không ngừng bám đuôi De Gea kể từ lúc biết thủ môn này có cân nhắc khả năng quay về Madrid và MU quyết tâm dứt hẳn những tin đồn đó.

David De Gea

De Gea hiện có hợp đồng tới năm 2019, nhưng MU đã sẵn sàng kéo dài hợp đồng tới năm 2022, kèm theo một mức lương cực kỳ hậu hĩnh. Số tiền đó sẽ lên tới 300.000 bảng/tuần, tức De Gea sẽ nhận lương ngang bằng Antoine Griezmann, cho dù mức lương 200.000 bảng/tuần hiện tại của De Gea đã là rất hậu hĩnh cho một thủ môn.