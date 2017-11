Chuyển nhượng MU: Fellaini đổi chỗ Ozil, gây sốc với SAO Liverpool

Thứ Bảy, ngày 18/11/2017 05:21 AM (GMT+7)

Video trận đấu giữa Chelsea và MU ở vòng 11 Ngoại hạng Anh:

Cuộc hoán đổi hoàn hảo

Hợp đồng của Marouane Fellaini chỉ còn thời hạn đến cuối mùa. Vấn đề ở chỗ, bản thân tiền vệ người Bỉ đang không hài lòng với các điều khoản mà phía MU đưa ra. Cụ thể, BLĐ “Quỷ đỏ” chỉ đồng ý ký hợp đồng 1 năm với tiền vệ người Bỉ. Đây là chiến lược mà MU đã học theo Chelsea, áp dụng đối với các cầu thủ ngoài 30 tuổi.

Ozil có thể gia nhập MU, và Fellaini đến Arsenal theo chiều ngược lại

4 ngày nữa Marouane sẽ bước sang tuổi 30, và anh muốn nhận được một bản hợp đồng ổn định tương lai hơn, ít nhất là trong vòng 3 năm tới. Hai bên không nhượng bộ, và cuộc chia ly đang đến rất gần. Đến tháng 12, nếu như Fellaini và MU không tìm được sự đồng thuận, đội chủ sân Old Trafford sẽ buộc phải bán “Đầu xù” hòng tránh mất trắng vào mùa hè năm sau.

Nhưng HLV Jose Mourinho có ý hay hơn. Theo tờ Manchester Evening News, nhà cầm quân người Bồ nhận thấy Arsenal đang có ý muốn ve vãn Marouane Fellaini. Ngược lại, Mourinho rất muốn tái hợp Mesut Ozil ở Old Trafford. Vì thế, hai bên dự định sẽ bắt đầu thương thảo vào tuần tới, sau khi loạt trận cúp châu Âu kết thúc.

Ozil đang rất sốt ruột về tương lai của mình. Tiền vệ người Đức muốn sớm ổn định tương lai để còn tập trung thi đấu, qua đó giành suất đá chính tại ĐT Đức ở World Cup 2018. Hiện có tin Barcelona cũng muốn ký hợp đồng với Ozil, song ưu tiên số 1 của cầu thủ này là tái hợp với Jose Mourinho ở MU.

Trong quá khứ, Arsenal từng thực hiện một cuộc trao đổi lịch sử như thế. Đó là khi Ashley Cole sang Chelsea năm 2006, còn William Gallas đến Arsenal theo chiều ngược lại. Bởi vậy, nếu Arsenal và MU thực hiện cuộc trao đổi, đó cũng không phải ý tưởng tồi.

Biến Emre Can thành kẻ phản bội

Tiền vệ Emre Can cũng vừa từ chối gia hạn hợp đồng với Liverpool. Tiền vệ 23 tuổi này, vì thế có thể khỏa lấp một cách hoàn hảo vào lỗ hổng mà Fellaini để lại, nếu như MU chiêu mộ thành công. Ở tuổi 23, lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt của Can có thể phù hợp với triết lý mà HLV Mourinho xây dựng tại MU. Ở Liverpool, Can không được HLV Klopp quá trọng dụng bởi anh không được đánh giá cao về tốc độ.

Emre Can (áo đỏ) sẽ thay thế Fellaini tại MU?

Tuy vậy, đã 53 năm không có một cuộc chuyển nhượng trực tiếp nào xảy ra giữa Liverpool và MU. Lần cuối cùng một thương vụ như thế xảy ra là vào năm 1964, khi Phil Chisnall từ MU gia nhập Liverpool. Năm 2007, Gabriel Henze cũng muốn chuyển đến Liverpool, nhưng sau đó đã bị MU bán cho Real Madrid. Một số cầu thủ khác từng khoác áo MU, ví như Michael Owen đến MU năm 2009, nhưng đó là thông qua các đội bóng khác rồi mới gia nhập kình địch.

Bởi vậy, nếu Mourinho muốn chiêu mộ Emre Can, nhà cầm quân người Bồ sẽ phải bước qua lời nguyền lịch sử và mối thù hận lâu đời giữa hai CLB. Nếu không, MU sẽ buộc phải chờ đến mùa hè trước khi ký hợp đồng với cầu thủ này trong vai trò một cầu thủ tự do.